Canadá reduzirá número de imigrantes em até 27% nos próximos 3 anos

O Canadá anunciou que vai reduzir o número de imigrantes aceitos em até 27% nos próximos três anos, reconhecendo que os elevados níveis de imigração dos últimos anos causaram problemas econômicos e sociais significativos.

Plano de redução de imigração até 2027

O plano, divulgado pelo Ministério da Imigração canadense, prevê que o número de residentes permanentes aceitos em 2025 será de 395 mil, uma redução de 21% em relação aos 500 mil inicialmente previstos. Em 2026, o número cairá para 380 mil, e em 2027, para 365 mil, uma redução total de 27% em comparação com o anúncio anterior.

“Em resposta às novas necessidades do nosso país, este plano alivia as pressões sobre a habitação, infraestruturas e serviços sociais, para que, no longo prazo, possamos promover o crescimento econômico e a prosperidade social através da imigração”, declarou o governo canadense. [Grifar] Esse ajuste reflete uma tentativa de equilíbrio entre a demanda por trabalhadores estrangeiros e as necessidades internas do país.

Impactos políticos e econômicos

O anúncio marca uma mudança significativa após uma década de aumento contínuo nos níveis de imigração. O governo liderado pelo Partido Liberal, de Justin Trudeau, enfrenta atualmente forte oposição do Partido Conservador, que está 20 pontos à frente nas pesquisas de intenção de voto. [Grifar] A política de imigração mais restritiva também surge em meio a críticas à gestão de Trudeau, que é apontado como responsável pelo aumento dos preços da habitação, do custo de vida e pela deterioração de serviços básicos, como saúde.

Contexto político do Canadá

A popularidade de Justin Trudeau tem caído dentro do próprio Partido Liberal, especialmente devido ao aumento dos preços de moradia durante seu mandato. A alta do custo de vida e os problemas na prestação de serviços básicos têm sido questões críticas. [Grifar] A medida é vista como uma tentativa de mitigar tais problemas e recuperar a confiança da população antes das próximas eleições.