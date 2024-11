Brasileiro pode votar na eleição dos Estados Unidos em 2024? Entenda

Os Estados Unidos decidem na próxima terça-feira, 5, quem deverá presidir o país nos próximos quatro anos. Nesta eleição, concorrem ao pleito a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump.

De acordo com informações do governo dos EUA, podem votar apenas cidadãos americanos maiores de 18 anos — o grupo inclui os brasileiros que têm a cidadania norte-americana. O direito vale para:

Cidadãos dos EUA que residem fora do país;

Cidadãos dos EUA que nasceram fora do país e nunca viveram nos EUA. Sua elegibilidade para votar é determinada pelo estado onde seus pais moraram pela última vez ou foram registrados para votar;

Cidadãos com dupla nacionalidade que vivem nos EUA ou no exterior.

Qual a idade mínima para votar nos EUA?

É preciso ter ao menos 18 anos para votar. Pessoas que completem 18 anos no dia 5 de novembro podem participar.

Que cidadãos americanos não podem votar nos Estados Unidos?

Segundo a legislação dos EUA, o voto não é permitido a:

Cidadãos não americanos, incluindo residentes permanentes legais (portadores de green card), não podem votar em eleições federais, estaduais e na maioria das eleições locais;

Algumas pessoas perdem o direito ao voto após serem condenadas por crimes graves ou enquanto cumprem pena por outros tipos de delitos — as regras variam conforme o estado.

Pessoas com deficiência mental também podem enfrentar restrições para votar em alguns estados.

Cidadãos americanos residentes em territórios dos EUA, como não têm direito ao voto para presidente nas eleições gerais.

Quantos brasileiros vivem nos EUA?

Dados do Itamaraty mostram que, em 2023, cerca de 4,9 milhões de brasileiros viviam no exterior. Os Estados Unidos abrigam a maior comunidade, com aproximadamente 2,8 milhões de brasileiros, sendo Boston a cidade com a maior concentração — cerca de 420 mil. Em seguida, vêm Atlanta, com 120 mil, e Chicago, com 45 mil brasileiros.

