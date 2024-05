Brasil não tem nenhuma cidade no ranking das melhores do mundo; veja lista

A consultoria Oxford Economics divulgou nesta semana o ranking das 200 melhores cidades do mundo. No entanto, o cenário não é positivo para o Brasil, pois nenhuma cidade do país figura entre as bem avaliadas.

No levantamento das mil maiores localidades globais, a cidade brasileira mais bem posicionada é São Paulo, ocupando o 294º lugar. A pesquisa analisou 27 indicadores dessas cidades, que representavam 30% da população mundial e 60% do PIB global no ano passado. Os indicadores são divididos em cinco categorias: economia, qualidade de vida, governança, ambiente e capital humano.

No caso de São Paulo, a cidade alcançou sua melhor posição em "capital humano" (102ª), categoria que abrange dados como nível educacional, perfil etário e universidades. A pior posição da cidade (604ª) foi em qualidade de vida, que considera fatores como expectativa de vida, gasto com habitação e igualdade de renda.

A cidade brasileira com a melhor posição em "qualidade de vida" é Florianópolis (SC), ocupando o 423º lugar. Na outra extremidade, Maceió está na 785ª posição. A capital do Alagoas também é a cidade brasileira com a pior colocação no ranking geral, na 794ª posição. Em "economia", que inclui fatores como crescimento do PIB per capita, diversidade econômica e estabilidade econômica, Maceió aparece em 948º lugar.

Apesar da avaliação negativa em qualidade de vida, Maceió está em 20º lugar na categoria "ambiente", que avalia a qualidade do ar, anomalias de temperatura e desastres naturais. Neste quesito, também se destacam Fortaleza, em segundo lugar, atrás de Suva, em Fiji, e Natal, no Rio Grande do Norte, está na quarta posição, superada também por San Juan, em Porto Rico.

Por outro lado, no ranking geral, Fortaleza é a nona cidade brasileira, na 496ª posição global, enquanto Natal está em 14º lugar no Brasil e 543ª no mundo.

Em relação às capitais latino-americanas, São Paulo ocupa o quinto lugar, atrás de Santiago (119ª), Cidade do México (250ª), Buenos Aires (275ª) e Lima (283ª).

No total, 29 cidades brasileiras aparecem na lista. Após São Paulo, as mais bem colocadas são Brasília (309ª), Rio de Janeiro (356ª), Campinas (384ª) e Florianópolis (395ª).