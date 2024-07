Brasil condena ataque contra hospital pediátrico na Ucrânia

O governo brasileiro condenou nesta terça-feira o ataque a um hospital pediátrico em Kiev e voltou a pedir que Rússia e Ucrânia cumpram suas obrigações perante o direito internacional humanitário.

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores destacou sua “condenação a ataques em áreas densamente povoadas, especialmente quando acarretam danos a instalações hospitalares e a outras infraestruturas civis”.

A Administração Militar da capital ucraniana confirmou nesta terça-feira a morte de quatro crianças no ataque russo a Kiev na segunda-feira, que destruiu parcialmente um hospital infantil no distrito de Shevchenko e forçou a evacuação de pacientes.

Pelo menos 31 civis morreram no bombardeio contra a capital ucraniana, segundo o último balanço, aos quais se somam outros 12 em um outro ataque na região de Dnipropetrovsk.

“O Brasil exorta as partes no conflito a cumprirem suas obrigações perante o direito internacional humanitário, inclusive a proteção especial conferida a instalações e unidades médicas, que devem ser respeitadas em todas as circunstâncias”, afirmou a nota do Itamaraty.

Além disso, a nota da chancelaria reiterou que o governo brasileiro continua defendendo o diálogo e uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia.

“Até que os atores relevantes se engajem de forma genuína e eficaz em negociações de paz, o Brasil reitera o apelo para que três princípios para a desescalada da situação sejam observados: não expansão do campo de batalha, não escalada dos combates e não inflamação da situação por qualquer parte”, completou o Itamaraty.