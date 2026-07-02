Brasil abre consulta pública para acordo de livre comércio entre Mercosul e Japão

O governo brasileiro abriu nesta quinta-feira, 2, uma consulta pública para receber contribuições da sociedade sobre as negociações de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão.

As manifestações poderão ser enviadas até 15 de agosto por meio da plataforma Brasil Participativo.

A iniciativa integra a preparação do Brasil para uma eventual negociação comercial entre os países do Mercosul e o Japão e servirá de base para a definição da posição brasileira nas tratativas conduzidas pelo bloco.

Segundo circular da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), as contribuições devem seguir as orientações estabelecidas na Circular Secex nº 50/2026.

Consulta vai orientar posição brasileira nas negociações

A abertura da consulta ocorre após o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovar, em junho, o mandato negociador brasileiro para um possível acordo entre o Mercosul e o Japão.

O objetivo é identificar oportunidades, desafios e prioridades apontados por empresas, entidades e demais segmentos da sociedade antes do início das negociações formais.

"O diálogo permanente com a sociedade é fundamental para seguirmos promovendo uma inserção internacional gradual, planejada, com contrapartidas e alinhada aos interesses do Brasil. Esta iniciativa reforça esse compromisso e qualifica a atuação do governo", afirmou a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres.

Japão está entre os principais parceiros comerciais do Brasil

Juntos, Mercosul e Japão reúnem cerca de 400 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) combinado de aproximadamente US$ 7 trilhões.

Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Japão somou US$ 11,5 bilhões, consolidando o país asiático entre os principais parceiros comerciais brasileiros.

As exportações brasileiras para o mercado japonês são concentradas em café, carnes, celulose, máquinas, equipamentos elétricos, produtos químicos e motores.

Já as importações incluem principalmente instrumentos de medição e controle, máquinas industriais, medicamentos, veículos e autopeças.

Negociação ganhou impulso após encontro entre Lula e premiê japonesa

A consulta pública ocorre em meio ao fortalecimento do diálogo entre o Mercosul e o Japão, dentro da Parceria Estratégica firmada entre as partes para ampliar a cooperação econômica e política.

O tema ganhou novo impulso durante a Cúpula do G7, realizada em junho deste ano, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, manifestaram apoio ao lançamento formal das negociações.

O início das tratativas, no entanto, ainda depende da aprovação de todos os Estados-partes do Mercosul.