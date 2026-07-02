Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Brasil abre consulta pública para acordo de livre comércio entre Mercosul e Japão

Interessados poderão enviar contribuições até 15 de agosto para subsidiar a posição brasileira nas negociações.

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 2 de julho de 2026 às 11h10.

O governo brasileiro abriu nesta quinta-feira, 2, uma consulta pública para receber contribuições da sociedade sobre as negociações de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão.

As manifestações poderão ser enviadas até 15 de agosto por meio da plataforma Brasil Participativo.

A iniciativa integra a preparação do Brasil para uma eventual negociação comercial entre os países do Mercosul e o Japão e servirá de base para a definição da posição brasileira nas tratativas conduzidas pelo bloco.

Segundo circular da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), as contribuições devem seguir as orientações estabelecidas na Circular Secex nº 50/2026.

Consulta vai orientar posição brasileira nas negociações

A abertura da consulta ocorre após o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovar, em junho, o mandato negociador brasileiro para um possível acordo entre o Mercosul e o Japão.

O objetivo é identificar oportunidades, desafios e prioridades apontados por empresas, entidades e demais segmentos da sociedade antes do início das negociações formais.

"O diálogo permanente com a sociedade é fundamental para seguirmos promovendo uma inserção internacional gradual, planejada, com contrapartidas e alinhada aos interesses do Brasil. Esta iniciativa reforça esse compromisso e qualifica a atuação do governo", afirmou a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres.

Japão está entre os principais parceiros comerciais do Brasil

Juntos, Mercosul e Japão reúnem cerca de 400 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) combinado de aproximadamente US$ 7 trilhões.

Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Japão somou US$ 11,5 bilhões, consolidando o país asiático entre os principais parceiros comerciais brasileiros.

As exportações brasileiras para o mercado japonês são concentradas em café, carnes, celulose, máquinas, equipamentos elétricos, produtos químicos e motores.

Já as importações incluem principalmente instrumentos de medição e controle, máquinas industriais, medicamentos, veículos e autopeças.

Negociação ganhou impulso após encontro entre Lula e premiê japonesa

A consulta pública ocorre em meio ao fortalecimento do diálogo entre o Mercosul e o Japão, dentro da Parceria Estratégica firmada entre as partes para ampliar a cooperação econômica e política.

O tema ganhou novo impulso durante a Cúpula do G7, realizada em junho deste ano, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, manifestaram apoio ao lançamento formal das negociações.

O início das tratativas, no entanto, ainda depende da aprovação de todos os Estados-partes do Mercosul.

 

Acompanhe tudo sobre:MercosulJapão

Mais de Mundo

China atribui colisão de avião contra arranha-céu em Pequim a 'motivos pessoais'

Vaticano confirma excomunhão de bispos conservadores

Espanha recebe 1,17 milhão de pedidos em programa de regularização de imigrantes

Irã reivindica controle do Estreito de Ormuz e critica reunião militar liderada pelos EUA

Mais na Exame

Mundo

China atribui colisão de avião contra arranha-céu em Pequim a 'motivos pessoais'

Casual

O profissional mais raro da hotelaria está no Rosewood São Paulo

Tecnologia

Amazon diz estar pronta para competir com Starlink de Elon Musk

Mercados

Ibovespa sobe forte com 'payroll' abaixo do esperado e dólar em queda