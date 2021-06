Austrália confina 10 milhões de pessoas após aumento de casos de covid

Quase 10 milhões de australianos receberam a ordem de cumprir um confinamento em várias cidades do país, que luta contra o aumento dos casos de covid-19.

Depois dos habitantes de Sydney (sudeste), Darwin (norte) e Perth (oeste), os de Brisbane (leste) e várias áreas do estado de Queensland terão de ficar em casa a partir da noite de terça-feira, por pelo menos menos três dias.

Há algumas semanas, a Austrália, elogiada por sua resposta à pandemia, enfrenta um surto de casos, especialmente da variante Delta, altamente contagiosa, devido a falhas nos sistemas de quarentena para viajantes que chegam do exterior.

"São decisões difíceis. Há confinamentos nas grandes cidades, porque o vírus entra com as chegadas do exterior", declarou a primeira-ministra de Queensland, Annastacia Palaszczuk.

Além de Brisbane, várias zonas do litoral de Queensland e, sobretudo, a pequena cidade de Townsville (norte), estão incluídas no confinamento.

A medida foi tomada após a detecção de casos. Em um deles, um trabalhador da saúde não estava vacinado viajou durante 10 dias por Queensland quando estava infectado.