Ataque a tiros em escola mata quatro e deixa vários feridos em Wisconsin, nos EUA

Ao menos quatro pessoas foram mortas e várias ficaram feridas durante um ataque a tiros em uma escola privada em Madison, Wisconsin, na manhã desta segunda-feira, 16, segundo informações da polícia local. O incidente ocorreu na Abundant Life Christian School, uma instituição de ensino particular que atende alunos do ensino infantil ao médio.

O chefe de polícia de Madison, Shon Barnes, informou que o suposto autor do ataque, identificado como aluno da escola, foi encontrado morto no local. “Hoje é um dia triste, muito triste, não só para Madison, mas para todo o nosso país”, afirmou Barnes durante uma coletiva de imprensa.

As autoridades foram acionadas às 10h57 (horário local), após relatos de um atirador em ação na escola. Quando chegaram ao local, encontraram várias vítimas com ferimentos provocados por disparos, segundo o chefe de polícia.

Algumas pessoas foram levadas a hospitais, com lesões de graus variados, de acordo com Barnes. A polícia ainda não divulgou as identidades das vítimas fatais, para avisar antes aos familiares.

“Cada criança e cada pessoa naquele prédio é uma vítima e continuará sendo uma vítima para sempre”, disse Barnes. “Esses traumas não desaparecem facilmente.”

Reações

A Abundant Life Christian School é uma escola privada localizada em um campus que inclui também uma igreja. De acordo com o site da instituição, cerca de 390 alunos frequentam a escola. Até o momento, os representantes da entidade não se pronunciaram sobre o ocorrido.

O senador pelo Wisconsin, Ron Johnson, expressou condolências às vítimas em uma publicação na rede social X (antigo Twitter). “Minhas mais sinceras condolências e orações por todas as vítimas da tragédia na Abundant Life Christian School. Continuarei monitorando a situação de perto”, escreveu.

Com agência EFE