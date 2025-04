Musk reduz de US$ 1 trilhão para US$ 150 bilhões previsão de quanto EUA economizarão

O magnata Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos (DOGE), reduziu nesta quinta-feira para US$ 150 bilhões a previsão do que seu trabalho e cortes economizarão para os cofres públicos do país.

"Tenho o prazer de anunciar que, no ano fiscal de 26, estamos prevendo uma economia de US$ 150 bilhões com a redução de desperdícios e fraudes", disse ele em uma reunião do gabinete do presidente Donald Trump, da qual participou novamente, apesar de não liderar um departamento.

No mês passado, Musk disse em uma entrevista à Fox Business que conseguiria uma economia de US$ 1 trilhão para os EUA.

De acordo com o presidente quando o nomeou para o cargo, seu trabalho à frente do escritório terminaria em 4 de julho de 2026, coincidindo com o 250º aniversário da fundação dos Estados Unidos.

Avaliação dos resultados e impactos das medidas

Dessa forma, se o número anunciado nesta quinta-feira for alcançado, Musk ficará muito aquém das expectativas.

"Estamos trabalhando muito bem com o gabinete para conseguir essas economias. Elas se traduzirão em melhores serviços para o povo americano. Vamos gastar o dinheiro dos impostos de uma maneira boa e sensata", disse o CEO da Tesla e da Space X durante a reunião.

De fato, alguns secretários do governo Trump o agradeceram por seu trabalho nesses meses à frente da agência.

A partir do DOGE, o proprietário da rede social X ordenou a demissão de milhares de funcionários públicos federais, assim como o fechamento de agências históricas, como a USAID, a maior agência de ajuda humanitária do mundo.