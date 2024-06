Astronauta da Nasa divulga foto de São Paulo vista da Estação Espacial

A imagem foi publicada no perfil do astronauta no X e mostra uma "colcha de retalhos de iluminação". A foto foi tirada enquanto Pettit estava em sua primeira missão, a Expedição 6 , que aconteceu entre novembro de 2002 e maio de 2003 e a última com três tripulantes antes do desastre do ônibus espacial Columbia , quanto sete astronautas morreram no regresso à Terra..

Sao Paulo, Brazil at night, showing a patchwork of mercury VS sodium vapor lighting visible from @Space_Station.

Older mercury vapor lighting is seen as blueish-green in the older, center part of town while yellow sodium vapor lighting appears in the newer surrounding regions.… pic.twitter.com/uDFDToP6iR

— Don Pettit (@astro_Pettit) June 16, 2024