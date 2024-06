Nasa aborta lançamento de nave da Boeing 3 minutos antes da partida

A Nasa suspendeu o lançamento de uma novo veículo especial, chamado Starliner, três minutos e cinquenta segundos antes da partida prevista.

A Starliner foi criada pela Boeing e seria usada para levar astronautas rumo à ISS (estação espacial internacional). Este seria o primeiro voo da aeronave, que já sofreu outros atrasos e adiamentos de lançamentos.

A aeronave seria levada no topo do foguete Atlas V. A partida estava prevista para as 12h25 em Cabo Canaveral, Flórida (13h25 em Brasília). Cerca de quatro minutos antes, um sistema de monitoramento detectou uma falha e recomendou a suspensão da decolagem. Um controlador de voo pediu "segurem, segurem, segurem" e outros funcionários checaram que o foguete estava em condições seguras, para que os astronautas fossem retirados.

A causa do adiamento não foi relevada. Se o problema puder ser consertado facilmente, a nova tentativa de lançamento será no domingo, 2, às 12h03.

A Nasa parou de operar naves próprias em 2011. Nos nove anos seguintes, apenas os foguetes russos Soyuz levavam e traziam tripulantes da estação espacial internacional. Em 2020, a Nasa passou a usar naves da SpaceX, de Elon Musk, e busca mais fornecedores, e a Boeing busca ser um deles.

No entanto, o projeto está bastante atrasado, e a demora já custou à Boeing mais de US$ 1,4 bilhão em despesas extras. Neste ano, a empresa vive uma série de problemas, como a queda de um painel durante um voo com um avião 737 Max, que deixou a cabine aberta. Não houve feridos, mas a empresa sofreu muitos questionamentos sobre seus cuidados com a segurança após isso.