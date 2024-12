Argentina avalia introduzir 'flutuação administrada' no câmbio em 2025

A Argentina está avaliando se deve introduzir um regime de taxa de câmbio administrada — uma espécie de "flutuação suja" — assim que suspender seus atuais controles cambiais em 2025, segundo informações da Bloomberg.

O país vem restringindo as operações de câmbio e mercado de capitais nos últimos cinco anos, forçando os exportadores a vender seus dólares. Os controles também estão impedindo as empresas de enviar dividendos para o exterior e limitando os indivíduos de comprar moeda estrangeira.

O presidente Javier Milei e o ministro da Economia Luis Caputo se comprometeram a eliminar esses controles cambiais no ano que vem, mas ainda não ofereceram detalhes sobre o tipo de regime cambial que aplicarão depois. Dois formuladores de políticas — Federico Furiase, diretor do Banco Central, e o conselheiro de Caputo, Martín Vauthier — revelaram na semana passada os traços gerais do plano.

O pré-requisito para a suspensão dos controles cambiais é capitalizar o BC, disse Furiase. Outras condições, como a redução do excesso de pesos mantidos em grande parte na dívida do Tesouro, também devem ser atendidas para evitar tensão econômica durante essa transição, disse ele.

A Argentina teve resultados mistos com taxas de câmbio flutuantes administradas no passado. O próprio Caputo foi chefe do BC da Argentina em 2018 e interveio nos mercados para bancar o peso, uma estratégia que acabou se tornando insustentável.

A maioria das restrições comerciais já foi amenizada, de acordo com Vauthier, embora os exportadores argentinos continuem tendo que vender 80% de seus ganhos em moeda estrangeira no mercado à vista oficial e o restante nos mercados de capitais. As regulamentações financeiras serão eliminadas gradualmente ao longo do tempo, disse ele.

Para ajudar na transição, o governo planeja continuar limitando a quantidade de dinheiro em circulação, o que deve forçar os detentores de dólares a trocar suas participações na moeda dos EUA por moeda nacional. A abordagem fortaleceu o peso e permitiu que o BC comprasse dólares.