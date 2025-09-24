Mundo

Após discursar na ONU, Lula participa de evento em defesa da democracia em Nova York

presidente da República copreside evento de defesa da democracia em Nova York, enquanto também aborda temas sobre clima e a COP30 no Brasil

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09h39.

Um dia após o duro discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerra sua viagem aos Estados Unidos nesta quarta-feira, em mais um evento no qual deve fazer um contraponto ao presidente Donald Trump. Ele é um dos convidados no evento "Em defesa da democracia: lutando contra o extremismo".

Lula deve ressaltar a importância de debater formas de fortalecer as instituições democráticas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi convidado.

De acordo com interlocutores que participam da delegação que acompanha o presidente em Nova York, Lula usará a reunião para fazer um apelo em defesa da democracia aos países que participarão do encontro e alertar os chefes de Estado e de governo presentes sobre os riscos causados pelo crescimento da extrema direita no mundo. Mais de 15 líderes mundiais confirmaram presença.

Lula copreside a reunião com outros líderes

Lula copresidirá a reunião juntamente com os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro; do Chile, Gabriel Boric; do Uruguai, Yamandú Orsi; e com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. A primeira edição do evento ocorreu em meados deste ano, no Chile. Membros da delegação brasileira consideram o encontro de hoje como um dos grandes destaques da visita a Nova York.

Discurso de Lula na ONU e tensões com Trump

Um dia antes, na terça-feira, Lula fez um forte discurso na reunião da Assembleia Geral da ONU, com recados ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Diante da pressão de Trump para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja poupado no processo em que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, o mandatário brasileiro, sem citar nomes, afirmou que democracia e soberania são inegociáveis.

Donald Trump discursou logo após Lula. Antes de ir para a tribuna, o americano cumprimentou o presidente do Brasil e ambos teriam combinado uma conversa na semana que vem. Segundo o chanceler Mauro Vieira, o mais provável é que o diálogo ocorra por telefone ou videoconferência.

Lula participa de reuniões sobre clima e Palestina

Lula chegou a Nova York no último domingo. Na segunda-feira, participou de uma reunião sobre a situação na Faixa de Gaza, quando reforçou a defesa de um Estado Palestino — posição brasileira desde 2010. Nos dois últimos dias, França, Portugal, Austrália, Reino Unido e Canadá anunciaram o reconhecimento da Palestina como Estado, o que contraria Israel e os EUA.

Como anfitrião da conferência mundial sobre o clima, a COP30, que acontecerá em Belém (PA), no próximo mês de novembro, Lula presidiu, na terça-feira, um evento de alto nível para promover o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). A ideia foi lançada pelo governo brasileiro.

Reunião sobre ação climática e COP30

Além da reunião sobre democracia, Lula participará de um encontro com chefes de Estado sobre ação climática e a COP30, nesta quarta-feira, organizado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. O objetivo é fazer um apelo à comunidade internacional para a apresentação de novas metas de redução das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera durante a conferência de Belém.

Também estão previstos encontros bilaterais com Guterres e outros chefes de Estado e de governo.

