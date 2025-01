Após acidente, Trump ordena revisão de protocolo aéreo e mudanças de contratação feitas com Biden

1/8 Veículos de emergência e equipes de resgate são vistos nas margens do Rio Potomac depois que um avião que se aproximava do Aeroporto Nacional Reagan caiu no rio fora de Washington, DC, em 30 de janeiro de 2025. Um jato regional do Kansas caiu no Rio Potomac, em Washington, após colidir no ar com um helicóptero militar perto do Aeroporto Nacional Reagan, disseram autoridades em 29 de janeiro, provocando uma grande resposta de emergência e paralisando todos os voos (Veículos de emergência e equipes de resgate são vistos nas margens do Rio Potomac depois que um avião que se aproximava do Aeroporto Nacional Reagan caiu no rio fora de Washington, DC, em 30 de janeiro de 2025)

2/8 O Capitólio dos EUA é visto à distância enquanto um veículo policial bloqueia a entrada do Rio Potomac perto do Aeroporto Nacional Reagan após um acidente aéreo em Washington, DC, em 29 de janeiro de 2025. Um jato regional do Kansas caiu no Rio Potomac, em Washington, após colidir no ar com um helicóptero militar perto do Aeroporto Nacional Reagan, disseram autoridades na quarta-feira, provocando uma grande resposta de emergência e aterrando todos os voos

3/8 A prefeita de DC, Muriel Bowser, fala em uma coletiva de imprensa no Aeroporto Nacional Reagan após um avião cair no Rio Potomac, nos arredores de Washington, DC, em 30 de janeiro de 2025. Um jato regional do Kansas caiu no Rio Potomac, em Washington, após colidir no ar com um helicóptero militar perto do Aeroporto Nacional Reagan, disseram autoridades em 29 de janeiro, o que levou a uma grande resposta de emergência e proibiu todos os voos. (Foto de Ting Shen / AFP)

4/8 Luzes de veículos de emergência são vistas no Aeroporto Nacional Reagan em Washington, DC, após um acidente aéreo perto do Rio Potomac em 29 de janeiro de 2025. Várias equipes estavam respondendo na quarta-feira após um "aparente acidente aéreo" no Rio Potomac em Washington, com o Aeroporto Nacional Reagan relatando pistas fechadas devido a uma emergência em andamento

5/8 O senador dos EUA (R-KS) Roger Marshall fala em uma entrevista coletiva no Aeroporto Nacional Reagan após um avião cair no Rio Potomac, nos arredores de Washington, DC, em 30 de janeiro de 2025. Um jato regional do Kansas caiu no Rio Potomac, em Washington, após colidir no ar com um helicóptero militar perto do Aeroporto Nacional Reagan, disseram autoridades em 29 de janeiro, provocando uma grande resposta de emergência e aterrando todos os voos. (Foto de Ting Shen / AFP)

6/8 Um caminhão de bombeiros segue em direção ao Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Reagan, após um acidente aéreo em Washington, DC, em 29 de janeiro de 2025. Um jato regional do Kansas caiu no Rio Potomac, em Washington, após colidir no ar com um helicóptero militar perto do Aeroporto Nacional Reagan, disseram autoridades na quarta-feira, provocando uma grande resposta de emergência e aterrando todos os voos

7/8 O secretário de transportes dos EUA, Sean Duffy, fala em uma entrevista coletiva no Aeroporto Nacional Reagan após um avião cair no Rio Potomac, nos arredores de Washington, DC, em 30 de janeiro de 2025. Um jato regional do Kansas caiu no Rio Potomac, em Washington, após colidir no ar com um helicóptero militar perto do Aeroporto Nacional Reagan, disseram autoridades em 29 de janeiro, provocando uma grande resposta de emergência e paralisando todos os voos