Alemanha se prepara para primeiro debate entre candidatos a suceder Merkel

Os três principais candidatos para suceder Angela Merkel se enfrentam neste domingo (29) no primeiro grande debate exibido na televisão, a menos de um mês das eleições legislativas da Alemanha em 26 de setembro, que representarão o fim de 16 anos de mandato da chanceler.

O conservador Armin Laschet, o social-democrata Olaf Scholz e a ecologista Annalena Baerbock debaterão a partir das 20H10 locais (15H10 de Brasília) nas emissoras privadas RTL e n-tv.

Uma nova pesquisa publicada neste domingo pelo jornal Bild mostra que os social-democratas têm 24% das intenções de voto, contra 21% dos conservadores e 17% dos verdes.

O jornal menciona um "estado de pânico no lado da união conservadora" da CDU de Merkel e de seus aliados bávaros CSU. Há seis meses, os conservadores tinham 34% das intenções de voto.

A formação do próximo governo será complicada, com até três partidos em uma coalizão provavelmente inclua os liberais do partido FDP (12%), que podem inclinar a balança, ou inclusive o partido de esquerda radical Die Linke.