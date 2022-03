Agência perdeu contato com Chernobyl e sistemas de monitoramento

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou que perdeu contato com os sistemas de monitoramento do complexo nuclear desativado em Chernobyl, na Ucrânia. O local foi palco da maior tragédia nuclear acidental da história, em 1986, e está sob domínio russo desde o primeiro dia da guerra no país, em 24 de fevereiro.

Em comunicado, a agência afirmou que "a transmissão remota de dados dos sistemas de monitoramento de salvaguardas instalados na central nuclear de Chornobyl foi perdida". A AIEA afirmou que está analisando os dados em sistemas em outras partes da Ucrânia e "fornecerá mais informações em breve".

Nesta quarta-feira, autoridades ucranianas também falaram sobre o tema publicamente, acusam a Rússia de ter desconectado a usina do sistema e afirmam que, sem isso, não é possível saber quais os níveis de radiação.

O ministro da Energia, Herman Halushchenko, lembrou que a Ucrânia não tem controle, além disso, sobre as decisões no complexo de Zaporizhzhia tomado na semana passada, segundo reportou a agência Reuters.

"No momento, ninguém entende o que está acontecendo em Chernobyl e o que ameaça a região. Uma situação extremamente perigosa", escreveu, disse nesta quarta-feira nas redes sociais o conselheiro do gabinete da presidência da Ucrânia, Mikhail Podolyak.

The IAEA has unexpectedly lost connection with the Chornobyl monitoring systems of guarantees. At the moment no one understands what is happening in Chornobyl and what is threatening the region. An extremely dangerous situation.

