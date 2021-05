Acordo centre Reino Unido e Índia inclui investimento em vacinas

O governo do Reino Unido anunciou nesta terça-feira, em nota em seu site oficial, que fechou um acordo comercial de 1 bilhão de libras com a Índia, incluindo 240 milhões de libras destinados ao Instituto Serum, principal produtor indiano de vacinas contra a covid-19. O dinheiro será empregado no setor de imunizantes e para abrir um novo escritório de vendas da companhia no Reino Unido.

Ainda segundo a nota, 533 milhões de libras da soma total serão investidos pela Índia no Reino Unido, o que deve criar 6,5 mil novos empregos no país, calcula o governo britânico. Ainda foram garantidos mais 446 milhões de libras em acordos de exportação com os indianos. Atualmente, a atividade comercial entre os dois países equivale a 23 bilhões de libras por ano.

"Como todos os aspectos da relação entre Reino Unido e Índia, os vínculos econômicos entre nossos países tornam nosso povo mais forte e seguro. Cada um dos mais de 6,5 mil empregos que anunciamos hoje ajudará famílias e comunidades a se recuperar do coronavírus e a impulsionar as economias britânica e indiana", declarou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.