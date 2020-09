11ª vacina contra a covid-19 entra na fase final de testes clínicos

A empresa americana de biotecnologia Novavax anunciou nesta quinta-feira, 24, que iniciou um ensaio clínico de fase final no Reino Unido para sua vacina experimental contra a covid-19, a 11ª vacina no mundo a atingir esse nível de desenvolvimento.

O teste pretende incluir 10.000 participantes com idades entre 18 e 84 anos. “Devido ao alto nível atual de transmissão de SARS-CoV-2, e dado que ele provavelmente permanecerá alto no Reino Unido, estamos otimistas de que o estudo terá um recrutamento rápido e produzirá resultados de eficácia no curto prazo”, disse Gregory Glenn, diretor de pesquisa e desenvolvimento da farmacêutica, em nota.

É a 11ª vacina candidata em todo o mundo a entrar na fase 3 de testes clínicos, a última, que envolve dezenas de milhares de pessoas. Metade delas recebe um placebo e a outra metade recebe a vacina.

Os projetos ocidentais mais avançados são os desenvolvidos pela britânica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, e pelas americanas Pfizer e Moderna. Os projetos chinês e russo também chegaram à etapa final.

A Novavax é uma das seis empresas financiadas pelo governo dos Estados Unidos para o desenvolvimento da vacina. Recebeu mais de 1,6 bilhão de dólares em recursos públicos para financiar a produção de 100 milhões de doses.