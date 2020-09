No radar: Caged, debate e o que mais move o mercado nesta terça

Os mercados iniciam os trabalhos desta terça-feira, 29, em tom levemente negativo, após as principais bolsas do mundo terem registrado ganhos significativos no início da semana. A tensão antes do primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden também aumenta a cautela entre os investidores.

Debate

A expectativa é de um debate acalorado e a provocações já começaram. Na véspera, o presidente Trump sugeriu que o candidato democrata faz uso de drogas e pediu que fosse feito um teste para aferir se Biden não fez uso de substâncias antes do debate. Biden, por sua vez, deve explorar o mais recente escândalo envolvendo o presidente americano, que, segundo o jornal New York Times, ficou dez anos sem pagar imposto.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Caged

No Brasil, será divulgado os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados(Caged) referentes ao mês de agosto, que deve dar mais pistas sobre o nível de recuperação da economia brasileira. A expectativa é de criação de 150.000 empregos formais. Em julho, foram 131.000 novos postos de trabalho no país.

Inflação

Apesar de alguns sinais de recuperação da economia brasileira, a inflação vem dando as caras, com estimativas de que o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de setembro tenha alta mensal de 4,60%. Embora membros do Banco Central afirme que a inflação é pontual, caso confirmada as expectativas, será a maior alta mensal desde novembro de 2002.

A Petrobras iniciou a fase não-vinculante para a venda de toda sua participação nos 26 campos de produção terrestres e de águas rasas da do Polo Potiguar, localizada na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. A produção média do Polo de janeiro a agosto deste ano foi de 23.200 barris de óleo por dia e 108.000 m³ de gás natural. A venda faz parte da estratégia de desinvestimentos da companhia.

A Restoque, das marcas Le Lis Blanc e Dudalina, informou que seu plano de recuperação judicial foi homologado e anunciou uma nova emissão de debêntures com vencimento em 2025 e início de amortização em 2023.

Retrospectiva

Com o anúncio do Renda Cidadã pressionando os negócios no mercado, o Ibovespa encerrou o pregão de segunda-feira, 28, em queda de 2,41%, em 94.666,47 pontos, na contramão das principais bolsas de valores do mundo. Já o dólar subiu 1,42% para 5,633 reais, o maior patamar desde maio.