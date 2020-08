Dólar recua após Fed sinalizar manutenção dos juros baixos por mais tempo

O dólar recua contra o real nesta quinta-feira, 27, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sinalizar, no Simpósio de Jackson Hole, que irá manter a taxa de juros americana próxima de zero por mais tempo. Às 11h20, o dólar comercial caía 0,1% e era vendido por 5,608 reais.

Em seu pronunciamento, Powell anunciou a adoção da meta de inflação média, que pode ajudar a manter a taxa básica de juros americana em patamares próximos de zero por mais tempo. “Isso abre espaço para inflação acima de 2%, sua meta média de longo prazo”, avaliam analistas da Exame Research. A reação no mercado foi imediata, com o dólar chegando a ser negociado em queda de 0,7% perante o real. Já o índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra pares desenvolvidos, que vinha em alta, chegou a cair para o terreno negativo.

Ainda pela manhã, o governo americano divulgou os dados semanais de pedidos de seguro desemprego, que ficaram em 1,006 milhão, praticamente em linha com as expectativas de exatos 1 milhão. Já a segunda prévia do PIB americano do segundo trimestre veio melhor do que o esperado. Na primeira prévia, havia sido registrado queda de 32,5% na comparação anual. Desta vez, o PIB foi corrigido para contração de 31,7%.

No cenário interno, os temores sobre a saída do ministro da Economia, Paulo Guedes, e a condução fiscal do governo ainda estão no radar. Embora os rumores da saída de Guedes tenham se apaziguado, parte do mercado acredita que é apenas uma questão de tempo até ele deixar cargo.

Após ter sua proposta do Renda Brasil, que previa 247 reais de auxílio emergencial, rechaçada publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes tem até sexta-feira para reformular um novo projeto. Bolsonaro, que viu sua popularidade crescer entre os eleitores de baixa renda durante o período em que o auxílio de 600 reais esteve em vigor, quer um valor de ajuda maior que o inicialmente projetado pela pasta de Guedes.

“O presidente Jair Bolsonaro foi picado pelo mosquito da reeleição. Então, ele vai querer dinheiro. Se o Guedes não conseguir tirar dinheiro de um local mágico e apresentar uma proposta decente até sexta-feira [28], a coisa vai ficar feia. Isso ainda vai fazer muito preço”, comenta Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.