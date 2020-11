Airbnb estuda listar ações em nova bolsa ESG após IPO na Nasdaq

O Airbnb, que planeja uma oferta pública inicial na Nasdaq neste ano, também estuda listar suas ações em 2021 em uma nova plataforma de negociação para empresas comprometidas com valores ambientais, sociais e de governança corporativa, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

Além do IPO tradicional, a startup de aluguel por temporada avalia uma listagem dupla na Long-Term Stock Exchange, fundada por Eric Ries, autor do livro “A Startup Enxuta”, disseram as pessoas. A decisão final ainda não foi tomada e a medida poderia ser concretizada no próximo ano, disseram as fontes.

Seria a maior e única empresa na nova plataforma de negociações, que foi inaugurada em setembro.

Ao ser negociado na nova bolsa, o Airbnb se compromete a operar seus negócios de maneira que estejam em conformidade com os padrões ambientais, sociais e de governança, ou ESG, na sigla em inglês. ESG. O Airbnb não levantaria capital extra por meio dessa listagem, disseram as pessoas.

Os emissores da LTSE serão obrigados a publicar e manter os padrões ESG, além de atender aos limites financeiros e de governança, de acordo com o site da empresa.

Um representante do Airbnb não quis comentar. O porta-voz da LTSE, Steve Goldstein, disse: “não discutimos nossas conversas com empresas”.

Atrair uma empresa estabelecida como o Airbnb para ser a primeira a ser negociada na nova bolsa seria uma grande conquista. A LTSE permitiu possíveis listagens neste ano após obter aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, em maio de 2019.

Traders podem comprar e vender ações na bolsa desde setembro, embora, por enquanto, nenhuma empresa esteja listada.

A bolsa levantou cerca de US$ 90 milhões com o apoio de empresas de capital de risco como Founders Fund, Collaborative Fund e Andreessen Horowitz.

Ries, fundador da LTSE, e Brian Chesky, CEO e cofundador do Airbnb, se conhecem há muito tempo, de acordo com um blog. “Temos sido aliados e camaradas de armas na tentativa de definir o que significa ser uma empresa do século 21”, escreveu Ries.