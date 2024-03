Santa Cecília tem disparada no preço do m² para venda, mostra Índice EXAME-Loft

O bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo (SP), está com uma tendência de alta para os preços dos imóveis à venda. O valor transacionado do metro quadrado subiu de R$ 6,17 mil para R$ 8,53 mil entre as edições de janeiro e março do Índice Preço Real EXAME-Loft (IPR). Elaborado mensalmente, o índice avalia a diferença média de preço pedido pelos proprietários e os valores efetivamente transacionados na hora da venda.

A explicação da alta pode estar, em parte, em uma pequena alteração no perfil dos imóveis comprados na região. O tamanho médio caiu de 74 metros quadrados para 68 metros quadrados, movimento que, em geral, eleva o preço da metragem.

Isso porque muitos apartamentos novos têm optado por metragens menores, mas oferecem outras facilidades de condomínio, além de um diferencial de localização, que acaba por inflar os preços.

“[Mesmo considerando esse fator,] a subida do preço foi muito considerável. Pode ser um sinal de uma valorização mais duradoura na região, o que precisamos acompanhar nas próximas edições”, destacou Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

A Zona Central de São Paulo engloba os bairros de Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Sé e Santa Cecília. O estudo avalia apenas seis desses bairros, deixando Sé e Consolação de fora. Entre os analisados, apenas a República mostrou uma leve elevação de preços, de menos de 1%. Todos os demais estão em tendência de queda.

Qual o metro quadrado mais caro de São Paulo para venda?

O levantamento aponta o preço de venda de cada bairro com base no metro quadrado. O local mais caro da cidade para adquirir um imóvel é o Jardim Europa, na Zona Oeste da cidade, com o metro quadrado a R$ 22,26 mil. Na sequência estão Vila Nova Conceição e Vila Olímpia, na Zona Sul da capital, com uma cobrança de R$ 17 mil e R$ 12,9 mil por metro quadrado, respectivamente.

Os menores preços, por sua vez, estão nos bairros de Sapopemba (R$ 4,93 mil), São Lucas (R$ 4,88 mil) e Sacomã (R$ 4,65 mil), nas Zonas Leste e Sul da cidade.

Quais os bairros onde o preço anunciado é mais diferente do real?

O Índice Preço Real EXAME-Loft (IPR) de março mostrou uma queda entre a diferença média na cidade entre os preços anunciados e os efetivamente transacionados. O IPR médio ficou em 19,15% neste levantamento, com uma redução de apenas 0,27 ponto percentual (p.p.) frente ao balanço anterior. Apesar de pequena, a redução é a primeira em três meses.

Os bairros com anúncios mais distantes dos preços reais são Santo Amaro (31,17%), Morumbi (31,55%) e Bom Retiro (28,93%), nas Zonas Sul, Oeste e Central da cidade. Quanto mais alto o IPR, maior a diferença entre o preço anunciado e o efetivamente vendido.

Por sua vez, os bairros com anúncios mais próximos dos preços reais são Jaçanã (3,68%), Jardim Europa (8,91%) e Jardim Paulista (9,51%), localizados nas Zonas Norte e Oeste da capital paulista.