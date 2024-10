Rio Bravo conclui compra lojas alugadas para Pernambucanas por R$ 68,5 milhões

A gestora de fundos de investimento imobiliário Rio Bravo Investimentos anunciou a compra de cinco imóveis que são alugados pela varejista Pernambucanas, localizados nos estados de São Paulo e Paraná.

A operação, avaliada em R$ 68,53 milhões, reforça o portfólio da gestora com ativos de alta liquidez no setor de varejo. Todos os imóveis foram adquiridos pelo fundo Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11) com contratos de locação atípica e estão alugados para a rede varejista, com prazos médios de 10 anos.

Com um total de 10.535 m² de área bruta locável, os imóveis estão distribuídos em São Paulo, Curitiba, Franca, Assis e Santa Fé do Sul. A Pernambucanas, ocupante exclusiva das unidades, opera em nove estados e no Distrito Federal, e tem uma rede de 345 lojas físicas.

“Essa aquisição segue nossa estratégia de diversificação com ativos valorizados pelo mercado de varejo,” destaca Alexandre Rodrigues, sócio da Rio Bravo, em nota enviada pela gestora.

A estrutura de pagamento prevê quatro parcelas, sendo a primeira, de R$ 22,92 milhões, já quitada. As demais serão pagas ao longo dos próximos 12 meses, corrigidas por indicadores como CDI e IPCA.

Segundo Rodrigues, o impacto positivo será imediato, com expectativa de dividend yield de 14% ao ano. “A operação foi estruturada para ter baixa exposição de caixa inicial, o que contribui para maximizar os retornos desde o primeiro momento.”

Os imóveis adquiridos estão posicionados em áreas com alta circulação e fácil acesso a transporte público. A maior parte das unidades é térrea e localizada em pontos estratégicos, elevando tanto sua liquidez quanto o potencial de valorização.

Os contratos de locação atípicos com a Pernambucanas garantem maior segurança ao fundo, de acordo com a Rio Bravo. Em caso de rescisão antecipada, as multas são equivalentes aos aluguéis devidos até o fim do contrato.

Os vencimentos variam entre 2031 e 2037.