Qual o valor do INCC em 2024?

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) é um indicador essencial para o mercado imobiliário no Brasil. Ele mede a variação dos custos de construções habitacionais, influenciando diretamente o reajuste de contratos de compra de imóveis na planta e financiamentos imobiliários. O INCC é calculado mensalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e reflete a oscilação de preços de materiais, mão de obra e equipamentos utilizados na construção civil.

Como funciona o INCC e sua importância?

O INCC atua como um mecanismo de atualização monetária para contratos de imóveis em construção. Ao adquirir um imóvel na planta, o valor das parcelas e do saldo devedor é ajustado conforme a variação mensal do INCC, protegendo as construtoras de perdas causadas pela inflação dos custos de construção. Para o comprador, é importante acompanhar a evolução do INCC, pois isso impacta o valor final do imóvel e o planejamento financeiro a longo prazo.

Qual o valor do INCC-M acumulado em 12 meses?

O Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M) é fundamental para o mercado de imóveis no Brasil, pois reflete a variação dos custos da construção civil, impactando diretamente os reajustes de contratos de imóveis em construção. Em 2024, o INCC-M acumulado em 12 meses até outubro é de 5,72%, refletindo o aumento nos custos de materiais e mão de obra ao longo do ano.

Evolução do INCC-M em 2024

Aqui estão os valores do INCC-M acumulado e a evolução mensal ao longo dos últimos meses:

Mês de Referência Evolução Mensal Acumulado 12 Meses Outubro/2024 0,67% 5,72% Setembro/2024 0,61% 5,23% Agosto/2024 0,64% 4,84% Julho/2024 0,69% 4,42% Junho/2024 0,93% 3,77% Maio/2024 0,59% 3,68% Abril/2024 0,41% 3,48% Março/2024 0,24% 3,29% Fevereiro/2024 0,20% 3,23% Janeiro/2024 0,23% 3,23% Dezembro/2023 0,26% 3,32% Novembro/2023 0,10% 3,33% Outubro/2023 0,20% 3,37%

Como utilizar o INCC-M para reajustes?

Para aplicar o reajuste em um contrato com base no INCC-M, multiplique o valor da parcela pelo índice acumulado. Por exemplo, com um INCC-M acumulado de 5,72%, uma parcela de R$ 3.000 teria um reajuste de:

R$ 3.000 x 0,0572 = R$ 171,60

A nova parcela seria de R$ 3.171,60. Esse reajuste é crucial para quem adquire imóveis na planta, pois ajuda a antecipar o impacto do INCC-M sobre o saldo devedor e facilita o planejamento financeiro ao longo do período de construção.