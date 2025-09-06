Parque da Cacau Show será montado 'estilo Lego' – e vai demandar mais de 500 toneladas de aço

A Cacau Show tem um desafio: entregar o maior parque da América Latina em dois anos. E não só de brinquedos radicais sobrevive um bom parque, afinal são mais de 900 mil m² que devem ser ocupados também por um shopping a céu aberto, dois hotéis com 1,3 mil quartos e diversas opções de gastronomia e entretenimento.

Previsto para ser inaugurado em 2027, o tempo está contado. Por isso, a companhia aposta no Steel Frame, um sistema de construção a seco que utiliza uma estrutura de aço para criar o “esqueleto” da edificação, substituindo a alvenaria tradicional, para colocar de pé o Cacau Park.

As estruturas chegam prontas para a montagem no canteiro de obras, numa espécie de 'lego' da construção. Essa tecnologia facilita as etapas de finalização e pode reduzir o tempo total da obra em até três vezes comparado à alvenaria, segundo a Espaço Smart, responsável por fornecer 97% do volume de aço utilizado na estrutura do parque, totalizando mais de 500 toneladas — sem considerar o utilizado na estrutura dos brinquedos.

Rubens Campos, CEO da Espaço Smart, diz que projetos dessa magnitude mostram o potencial do método em entregar empreendimentos de grande porte com mais velocidade, qualidade e sustentabilidade. Já Vanessa Costa, diretora de negócios do Cacau Park, lembra que é preciso unir agilidade com precisão, sem comprometer a segurança. “A industrialização da construção nos permite cumprir o cronograma, otimizar recursos e entregar um parque temático de padrão internacional”, afirma.

O Cacau Park

Com investimento estimado em R$ 2 bilhões, o parque fica localizado entre os municípios de Itu e Sorocaba, no interior paulista, a 100 quilômetros da capital. O Cacau Park deverá receber mais de 3 milhões de visitantes anualmente.

Entre as mais de 50 atrações já confirmadas, estão a Ghostrider, a maior e mais rápida montanha-russa da América Latina. Com 55 metros de altura, o brinquedo atinge 120 km/h em apenas cinco segundos e percorre um trajeto de um quilômetro.

Além das mais de 50 atrações, o complexo terá um shopping a céu aberto com lojas e restaurantes, além de dois hotéis com 1.330 quartos.

O fundador da Cacau Show, Alexandre Costa, adquiriu 16 milhões de m² de terreno, com espaço de sobra para a abertura de outros parques e ainda mais experiências.