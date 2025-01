Nos últimos anos, começou a ganhar popularidade no Brasil o modelo de construção steel frame. Nele, quase como um Lego, as paredes e estruturas das casas já chegam prontas, em placas de aço galvanizado que substituem a alvenaria, e são encaixadas até formar a construção.

O método, inicialmente associado a construções de luxo, também ganhou espaço em 2024 para obras emergenciais, como as realizadas após a tragédia climática no Rio Grande do Sul.

Uma das empresas que adotaram o modelo em seu negócio é a paranaense Espaço Smart. E ela vai além: com lojas espalhadas pelo Brasil, a empresa vende casas já prontas. Por ali, quase como em uma loja de eletrônicos, o cliente entra, escolhe a casa que quer e espera ela ser construída no terreno de sua escolha.

Fundada em 2014, a empresa faturou R$ 517 milhões em 2024, crescimento de 27% em relação ao ano anterior, e vendeu mais de 800 casas prontas — todas construídas com o método steel frame, conhecido pela eficiência e rapidez.

“A falta de mão de obra na construção civil e a busca por alternativas sustentáveis têm forçado as pessoas a olharem para sistemas construtivos industrializados, como o steel frame, que oferecem mais eficiência e menos desperdício”, afirma Fernando Scheffer, fundador da Espaço Smart.

Neste ritmo de crescimento, a Espaço Smart é uma das empresas classificadas no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, o maior anuário de empreendedorismo do país. O ranking atesta empresas que cresceram entre 2022 e 2023. A paranaense ficou em 35º lugar na categoria de R$ 150 milhões a R$ 300 milhões no levantamento.

Como a Espaço Smart nasceu

Scheffer é formado em administração em Curitiba, mas começou a “trabalhar” antes, quando passava as férias escolares na empresa da família, a Águia Sistemas de Armazenagem. Por ali, ia de períodos no chão de fábrica a outros na área comercial, onde fez consultoria em vendas e compras e em cursos de Autocad.

Quando saiu da faculdade, voltou para a Águia, onde ficou por dois anos, até ajudar a criar o Espaço Smart com Rubens Campos, diretor-geral do negócio. “No começo, não tinha um cargo definido e fui buscando especialização no varejo, com uma pós-graduação e eventos nacionais e internacionais, como a NRF”, diz.

Especializado, passou a atuar como gerente comercial da matriz e assumiu, depois, o cargo de diretor de marketing, que mantém até hoje.

“Desde o início, quisemos criar uma empresa que fizesse algo diferente na construção civil”, afirma. “Nós identificamos, por meio de um benchmarking que fizemos no Japão, lojas que constroem e vendem casas. Entendemos que deveria ser num formato de varejo, para ele estar próximo do cliente.”

Como a Espaço Smart funciona

A Espaço Smart fatura de algumas formas diferentes:

Projetos prontos: são as vendas das casas prontas. O cliente escolhe a casa que quer no site e a “recebe” no terreno

Projetos personalizados: o cliente usa o escritório de arquitetura da empresa e desenvolve um projeto imobiliário

Venda de painéis de aço galvanizado: o cliente desenvolve seu projeto do jeito que quiser, mas adquire os materiais da Espaço Smart.

Hoje, são 41 lojas físicas espalhadas em 12 Estados do Brasil. A maioria das operações fica no Sul e no Sudeste, mas há também unidades no Nordeste e no Centro-Oeste, e duas lojas no Paraguai.

Além das operações físicas, também há um e-commerce onde é possível comprar os materiais e, também, as casas.

Para fechar o combo de faturamento, há uma indústria de esquadrias de PVC e uma linha de financiamento próprio para as construções. Cada uma dessas duas frentes de negócio representam metade do faturamento da companhia.

Por que a Espaço Smart cresce

O crescimento da Espaço Smart pode ser atribuído a três fatores principais:

Escassez de mão de obra no setor

Aumento da conscientização sobre o steel frame

Ecossistema completo que integra produção, varejo e arquitetura.

"Hoje, as pessoas já ouviram falar do steel frame e sabem que é uma alternativa sustentável e eficiente", afirma Scheffer.

Em 2024, abriu 11 novas lojas, incluindo três no Nordeste, região onde a demanda por construções industrializadas cresce rapidamente. Apesar do número expressivo de aberturas, Scheffer prevê que o impacto real dessas unidades será sentido em 2025, à medida que atingirem maturidade.

Outro destaque foi a entrada da empresa no mercado de grandes incorporadoras.

Em 2024, a Espaço Smart realizou contratos expressivos, como a venda de 43 casas para um único empreendimento e 23 unidades para outro projeto no final do ano.

"Esse mercado de grandes incorporadoras é uma tendência que deve ganhar força nos próximos anos", diz o fundador.

Quais são os planos para o futuro

Para 2025, a empresa projeta um faturamento entre 650 e 700 milhões de reais, com expectativa de crescimento de 30%. Além de consolidar as lojas abertas recentemente, a Espaço Smart planeja inaugurar de três a sete novas unidades, incluindo duas no Norte, uma região ainda pouco explorada pela marca. No longo prazo, a meta é alcançar 1 bilhão de reais em receita até 2027.

A empresa também aposta na expansão do steel frame no Brasil, que hoje representa menos de 1% do mercado de construção civil.

"Queremos aumentar o tamanho da pizza, porque nosso verdadeiro concorrente ainda é a alvenaria", afirma Scheffer.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho. São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.