Parceria entre Moura Dubeux e Direcional já dá frutos: um empreendimento em Natal

A Moura Dubeux (MDNE3) quer ampliar sua atuação no setor de imóveis econômicos. A Direcional (DIRR3), crescer no mercado do Nordeste. Para unir a fome à vontade de comer, uma joint venture inédita deve viabilizar os planos de ambas as incorporadoras.

As duas companhias têm vivenciado bons momentos na bolsa. No início de janeiro, a ação da Direcional custava R$ 8 reais. Agora, já custa o dobro. Já a ação de MD custava R$ 11 no início do ano, e agora custa quase R$ 30.

Apesar de seus 40 anos de atuação com foco em empreendimentos residenciais de médio, alto padrão e luxo no Nordeste, a Moura Dubeux foi listada na bolsa apenas em 2020. Já a Direcional tem foco no segmento econômico em todo o Brasil, e abriu seu capital em 2009, apesar de ter iniciado suas operações bem antes, em 1981.

À EXAME, os CEOs das incorporadoras afirmam que já estudavam essa parceria há um tempo. A Moura Dubeux criou recentemente a Única, marca focada no segmento do Minha Casa Minha Vida (MCMV), especificamente na faixa 3 do programa habitacional do governo federal, atendendo famílias com renda mensal entre R$ 4.700,01 e R$ 8.000. O objetivo é criar uma relevância no Nordeste neste segmento.

Tudo começou com um almoço

“A Direcional é uma das principais operadoras de MCMV do Brasil. Eu mesmo os procurei, marquei um almoço com eles, e houve muita sinergia, desde a visão do cliente até o olhar para o acionista minoritário. Foi quando surgiu o convite dos dois lado para estreitarmos a parceira da Única com a Direcional para o faixa 3", diz Diego Villar, CEO da Moura Dubeux.

A Direcional vai aportar seu histórico no MCMV, principalmente nas faixas 3 e 4, enquanto a Moura vai abrir caminho nos mercados de Recife, Salvador e Fortaleza, onde tem posição consolidada — a companhia atua em sete estados nordestinos. A Direcional já opera nessas cidades, mas de forma tímida.

O movimento também reforça a estratégia da MD de ampliar o portfólio e responder a uma demanda crescente por moradias acessíveis no Nordeste, onde o déficit habitacional ainda é relevante.

Essa é uma parceria que já tem bala na agulha: o primeiro lançamento será em Natal, já no quarto trimestre deste ano.

“As duas empresas já têm terrenos ou com projeto aprovado, ou em estágio avançado de aprovação. Então, é uma joint venture que começa gerando vendas e tendo uma operação, sem período para rampar”, explica Ricardo Gontijo, CEO da Direcional. Além de Natal, os parceiros já tem terrenos para explorar nas cidades onde vão atuar juntos.

A relevância que a MD tem nesses mercados vai ajudar a acelerar processos, diz Gontijo. O CEO afirma haver na região uma demanda muito grande por moradias que se enquadrem nas faixas 3 e 4 do MCMV.

“É um mercado enorme. O Minha Casa, Minha Vida, no Nordeste, está em segundo lugar em termos de número de unidades, só atrás do Sudeste. Na nossa visão, temos uma oportunidade grande de incrementar a atuação por lá”, afirma.

Trabalho dividido

A seu favor, as companhias têm capacidade de execução de obras e de atendimento ao cliente.

“A depender da cidade e do momento, a empresa que tiver a melhor condição de desenvolver aquele projeto é a que vai executar. Não temos, hoje, o intuito de montar uma estrutura em praças onde não temos atuação. Nosso objetivo é ganhar relevância onde já atuamos”, afirma o CEO da Direcional.

Portanto, nos estados onde a Direcional não atua, a ideia é que a incorporação fique a cargo da MD, com a mineira dando apoio na parte de crédito imobiliário, do cliente e do repasse.

Gontijo e Villar não dão guidance de lançamento ou vendas, mas afirmam haver apetite. O objetivo é ocupar o máximo de participação que forem capazes, operacional e financeiramente. “Nosso objetivo é a liderança do faixa 3 e faixa 4 no Nordeste”, finalizam.