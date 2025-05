Direcional tem lucro acima do esperado – para analistas, empresa ainda tem espaço para crescer

A Direcional reportou um lucro líquido de R$ 164,5 milhões no primeiro trimestre de 2025, crescimento de 9,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado veio acima do esperado pelo mercado, que já estava otimista.

Na avaliação dos analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), a incorporadora apresentou um trimestre sólido, com uma boa expansão da margem bruta. Por isso, o banco manteve a recomendação de compra para a companhia.

Segundo relatório publicado, a medida que a construção dos projetos da Direcional evoluam, é esperado uma expansão ainda maior dos resultados financeiros “Acreditamos que a empresa está bem posicionada para surfar no forte impulso do MCMV e espera-se um bom aumento nas vendas, receitas e ROE durante 2025”, afirmam os analistas.

A margem líquida operacional da Direcional foi de 17,7% no período, e o ROE foi de 30%, em linha com o mercado. A margem bruta foi de 38,6%, avanço de 2,7 pontos percentuais. A margem bruta ajustada cresceu 4,2 pontos no mesmo intervalo, para 41,5%.

A receita líquida subiu 33,6% nesse mesmo intervalo, para R$ 894,1 milhões. Analistas do Santander projetavam receita de R$ 892,3 milhões.

O EBITDA foi de R$ 214,5 milhões, alta de 23%, com margem de 24%, uma queda de dois pontos percentuais. O Ebitda ajustado somou R$ 233,8 milhões, alta de 42,2%, com margem de 26,2%, incremento de dois pontos.

Queima de caixa menor

A Direcional registrou uma queima de caixa de R$ 14,9 milhões no trimestre, uma melhora em relação à queima de R$ 57 milhões observada no mesmo período do ano anterior. Em consequência, a empresa agora apresenta uma dívida líquida de R$ 257,4 milhões, comparada aos R$ 66,1 milhões do mesmo trimestre de 2024. A alavancagem, que mede a relação entre a dívida líquida e o patrimônio líquido, saltou para 10,8%, frente a 2,9% no ano passado.

Os analistas do BTG Pactual afirmam ainda que a Direcional deve arrecadar R$ 100 milhões referentes à venda de participação minoritária na Riva no segundo trimestre, o que deve diminuir a alavancagem.

Resultados operacionais

No período, a Direcional lançou 17 empreendimentos, com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 802 milhões. Esse número é 22,8% maior em relação ao primeiro trimestre de 2024.

Os produtos da marca Direcional representaram 75% do total, enquanto os projetos da Riva responderam por 25%.

As vendas líquidas foram de R$ 1,1 bilhão, uma alta de 9,5% na mesma base de comparação. Os produtos da marca Direcional responderam por 64% das vendas, e os da Riva, 36%.