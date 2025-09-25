Preço das ações mais que dobrou em um ano, e Moura Dubeux (MDNE3) recebe 'compra' do BTG

Em 2025, os papéis da Moura Dubeux (MDNE3) já acumulam alta de mais de 110%, passando de R$ 13,56 em setembro do ano passado para os atuais R$ 28,50. Não por acaso, o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) iniciou a cobertura da companhia nesta quinta-feira, 25, já com recomendação de compra para a ação, num preço-alvo de R$ 40 — e potencial de valorização de cerca de 39%.

A construtora reportou lucro líquido de R$ 120 milhões no segundo trimestre de 2025, um recorde para a empresa e uma alta de 60,6% na comparação anual. No semestre, chegou a R$ 190,7 milhões de lucro líquido.

“Os números do segundo trimestre consolidaram o novo patamar da companhia. Estamos vindo com um crescimento significativo de lucro desde o ano passado, mas até então existia a dúvida se aquilo era um bom resultado isolado ou de fato o novo patamar. Já estamos na metade do ano e mais próximos da meta de R$ 400 milhões de lucro do que dos R$ 300 milhões”, disse Diego Villar, CEO da companhia, à EXAME durante a última temporada de balanços.

Para o BTG, a empresa combina alguns fatores que a levaram ao patamar atual. Entre eles, a liderança no Nordeste e o histórico de 42 anos, sendo a única listada em bolsa totalmente exposta à região. A experiência regional dá à construtora a vantagem competitiva que funciona como barreira para a entrada de novos concorrentes, opinam os analistas.

Outro fator citado é a diversificação do portfólio da Moura Dubeux. A empresa não só atua nos segmentos de média e alta renda, mas também está expandindo sua presença no mercado de baixa renda por meio das marcas Mood e Única, com foco especial no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Essa estratégia confere maior resiliência às receitas da companhia, pois o mercado de baixa renda tende a ser mais estável e se beneficia do suporte do programa habitacional do governo.

“A Moura Dubeux reúne a maior parte do que você espera de uma construtora: sua estrutura de capital enxuta permite que a empresa cresça, com menores necessidades de capital de giro, o que significa um ROE forte e baixa alavancagem”, destaca o relatório.

O caminho até aqui

Desde seu IPO em fevereiro de 2020, a empresa já lançou mais de 68 empreendimentos, acumulando um valor geral de vendas (VGV) de quase R$ 8 bilhões.

Ainda assim, os analistas projetam que a companhia continuará a expandir, com um crescimento anual composto de 30% nos lucros por ação entre 2024 e 2027. Segundo o BTG, a construtora está sendo negociada a um múltiplo atraente de 4,5 vezes o lucro estimado para 2026, o que, na visão da instituição, justifica a recomendação de compra e o potencial de valorização.

“Em termos de valuation, observamos um desconto de 19% em relação às empresas de médio e alto padrão listadas, além de um desconto de 24% em relação às companhias que atuam no MCMV”, afirmam.

O relatório também identifica alguns riscos para a tese de investimento, especialmente fatores macroeconômicos. O mercado imobiliário é sensível a mudanças nas taxas de juro e à disponibilidade de financiamento, o que pode afetar a capacidade de compra dos consumidores.

Outro risco é a captação de recursos da caderneta de poupança, principal fonte de financiamento do setor, que tem registrado uma saída significativa de recursos.

Além disso, o crescimento pode ser limitado pela situação do mercado no Nordeste, onde, apesar da valorização recente, os lançamentos de imóveis de média e alta renda ainda estão abaixo dos níveis registrados entre 2010 e 2014.