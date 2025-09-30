Moura Dubeux e Direcional vão desenvolver imóveis para média e baixa renda em parceria

Moura Dubeux (MDNE3) e Direcional (DIRR3) iniciaram conversas para uma possível parceria focada no desenvolvimento de projetos residenciais voltados à média e baixa renda nas principais capitais do Nordeste.

O plano ainda está em fase inicial, sem contratos assinados nem cronograma definido, mas o objetivo é claro: unir o domínio regional da Moura ao know-how da Direcional no segmento econômico, especialmente no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida.

A ideia é atuar com as marcas Mood, voltada à média renda, e Ún1ca, voltada à baixa renda, recém-criada pela MD. Segundo o comunicado entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira, 30, cada projeto será analisado individualmente e, caso avance, dependerá de aval do Cade.

A Direcional aportaria seu histórico no MCMV, principalmente nas faixas 3 e 4, enquanto a Moura abriria caminho nos mercados de Recife, Salvador e Fortaleza, onde tem posição consolidada — e onde a Direcional tem pouca presença.

A operação pode ampliar a atuação da Direcional para além do Sudeste e reforçar a diversificação geográfica do grupo mineiro.

Para a MD, a parceria é uma via para acelerar sua entrada no mercado de baixa renda. O movimento também reforça sua estratégia de ampliar o portfólio e responder a uma demanda crescente por moradias acessíveis no Nordeste, onde o déficit habitacional ainda é relevante.

A XP classificou o anúncio como “positivo” para ambas as empresas, mas ponderou que a ausência de detalhes limita a avaliação do impacto efetivo da parceria no valor de mercado de MDNE3 e DIRR3. Segundo a corretora, a aliança pode destravar crescimento futuro, especialmente com o avanço da Ún1ca.

“Para a Moura Dubeux, essa união pode ajudar a impulsionar o desenvolvimento da Mood e, mais importante, acelerar a expansão da marca Ún1ca. Para a Direcional, trata-se de uma via para crescer mais rápido e ganhar penetração em um mercado onde a concorrente já tem forte presença”, diz o relatório da XP.