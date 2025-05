O que é a "taxa de registro" em transações imobiliárias e como ela é cobrada A formalização da compra de um imóvel envolve não só a taxa de registro, mas também custos como o ITBI e a escritura, que podem variar conforme a localidade

A taxa de registro é calculada com base no valor venal do imóvel, que é a estimativa feita pelo governo para fins fiscais, e não no valor de venda acordado entre as partes (EyeEm/Getty Images)