Como é morar em Moema? Conheça o bairro famoso por ruas com nomes indígenas e de pássaros 

Moema é uma região tranquila e privilegiada da capital, próxima ao Centro e às principais vias de acesso à cidade.



O bairro conta com ruas arborizadas, tem uma estrutura completa em comércio e serviços e está próximo ao Parque Ibirapuera. Diversas ruas da região têm nomes indígenas e de pássaros, como Nhambiquaras, Jurupis, Indiaroba, Rouxinol, Inhambu, Jacutinga, entre outras.

Onde fica Moema?

O bairro é localizado no centro sul da capital de São Paulo, próximo aos bairros da Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Vila Clementino, Jardim Lusitânia, Planalto Paulista, Campo Belo e Brooklin.

A região também está delimitada pela Avenida República do Líbano, Avenida Indianópolis, Avenida Moreira Guimarães, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Santo Amaro, Avenida Hélio Pellegrino e Rua Inhambú.

Quanto custa morar em Moema?

Moema é um bairro nobre. Desta forma, os valores de aluguel e compra dos imóveis são acima da média do mercado.

O valor médio do aluguel é de R$ 5 mil. No entanto, os preços variam bastante, de acordo com a metragem e a localização do imóvel: de R$ 1.131 a R$ 18.570.

Para quem deseja comprar, o preço médio é R$ 2 milhões. Os valores na região variam de R$ 200 mil a R$ 20 milhões.

Como é o transporte em Moema?

Moema tem fácil acesso ao transporte público e às principais vias de acesso aos demais bairros de São Paulo. A região conta com as estações de metrô Moema e Eucaliptos, da Linha 5 - Lilás, diversas paradas de ônibus e ciclovias.

Profissionais que viajam a trabalho com frequência têm, ainda, a vantagem de morar próximo ao aeroporto de Congonhas.

Como é a segurança em Moema?

A região é considerada umas das mais seguras de São Paulo, com ruas arborizadas e bem iluminadas.

O bairro conta com dois batalhões da Polícia Militar, o que contribui para Moema ser uma região tranquila e pacífica para se viver.

Qual é a história de Moema?

Moema nasceu em 1987, após uma mobilização popular ser levada ao, então, prefeito Jânio da Silva Quadros. A região fazia parte de Indianópolis, mas como abrigava uma das paradas do bonde que passava no bairro, passou a ganhar sua independência.

Por volta de 1990, a prefeita da época, Luiza Erundina, regulamentou a decisão que havia sido tomada por meio de decreto.

Tanto a área que hoje é conhecida como Moema quanto a antiga região que constituiu Indianópolis, pertenceram a Joaquim Pedro Celestino no século 19. O bairro era formado por chácaras com moradores imigrantes vindos, principalmente, da Inglaterra e da Alemanha.

Em 1913, o comerciante Fernando Arens Júnior comprou boa parte destas terras e, posteriormente, entregou à Companhia Territorial Paulista, que iniciou em 1915 a demarcação da área. Nessa época, é criada a Avenida Araci, em homenagem à filha de Arens Júnior, que gostava de nomes indígenas. Hoje, a avenida se chama Ibirapuera.