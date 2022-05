Leilão da Caixa oferece imóveis com até 85% de desconto

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões, leiloará 55 imóveis no dia 30 de maio.

As propriedades são de vários estados diferentes. Minas Gerais totalizanto 27 lotes, Rio de Janeiro, com 23, São Paulo, com 3 e Espírito Santo, com 2. Os lances iniciais são partir de R$ 27 mil. Já os descontos – em apartamentos, casas, empreendimentos comerciais e terrenos – podem chegar até 85% abaixo da avaliação de mercado.

Em alguns casos, os bens poderão ser financiamento, parcelados ou até usar o FGTS para o pagamento, mas essas condições especiais variam de lote para lote.

Diversidade nas opções do leilão

Dentre as opções do evento, um dos destaques é uma casa no Rio de Janeiro com com lance a partir de R$27 mil. Já em Feira Nova (PE), o imóvel com mais notoriedade é uma casa com 160m² de área do terreno e dois quartos, sala, cozinha e terraço, com lance mínimo de R$29,6 mil.

No Rio de Janeiro, mais especificamente em São Gonçalo, o evento leiloará um apartamento com quase 40 m² de área privativa que pode ser comprado a partir de R$ 50,9 mil. Em São Paulo, há uma oferta de casa com valor inicial de R$ 2,48 milhões.

Como funciona o leilão?

O leilão terá início no dia 30 de maio às 10hrs. Para participar com lances, é necessário acessar o site da Fidalgo Leilões, realizar um cadastro e submeter alguns documentos obrigatórios – disponíveis no edital. Porém, os imóveis que não forem vendidos na data, serão oferecidos em outra oportunidade, que se encerrá no dia 1 de junho às 16hrs.

