Flat: entenda o que é e como funciona o apartamento com serviços de hotel

Os flats, também chamados de "apartamentos com serviços", são uma opção de moradia que mistura a estrutura de um apartamento convencional com os serviços de hotelaria. Essa modalidade é ideal para quem busca praticidade, conforto e uma rotina sem preocupações com tarefas domésticas.

Compactos, geralmente têm tamanhos que variam entre 25 m² e 60 m², e sua estrutura inclui sala integrada ao quarto, cozinha compacta e banheiro. Alguns possuem áreas separadas, como varanda ou espaço para escritório.

Entre os serviços incluídos estão arrumação, lavanderia, recepção 24 horas, restaurante, manutenção e, em alguns casos, áreas de lazer como academia e piscina. Na maioria, das vezes estão localizados em áreas centrais, próximas a comércios, escritórios e pontos estratégicos da cidade, o que os torna populares entre profissionais, estudantes e viajantes de longa permanência.

Flat e apartamento de hotel são a mesma coisa?

Embora pareçam similares, flats e apartamentos de hotel têm diferenças importantes. Enquanto o primeiro se destina tanto à moradia quanto à locação de longo prazo, o segundo é voltado principalmente para estadias curtas, com serviços completos e sem a necessidade de personalização.

Além disso, os flats permitem contratos de aluguel mais longos e, em muitos casos, podem ser adquiridos como investimento imobiliário. Já hotéis focam em serviços e comodidades para turistas e viajantes corporativos.

Quem mora em flat pode reformá-lo?

A possibilidade de realizar reformas dependerá de dois fatores principais: o tipo de contrato (aluguel ou propriedade) e as regras específicas do condomínio ou administradora.

Inquilinos geralmente não podem realizar reformas estruturais ou permanentes sem a autorização do proprietário. Mudanças menores, como pintura ou substituição de móveis embutidos, podem ser permitidas, mas devem ser alinhadas previamente no contrato de locação; Para os próprios: Proprietários têm maior liberdade para reformar o imóvel, mas devem respeitar as normas do condomínio, especialmente em relação a alterações que possam impactar a fachada ou áreas comuns do prédio.

Regras comuns:

Não alterar a fachada ou janelas, que impactam a uniformidade do prédio. Seguir as normas de barulho e horários estabelecidos pelo condomínio. Informar previamente o síndico ou administradora sobre o tipo de reforma a ser realizada, apresentando detalhes como escopo da obra e tempo estimado.

Por que vale a pena morar em um flat?

Além da praticidade de não ter que lidar com serviços de limpeza doméstica, e da segurança que a recepção 24 horas garante, morar em um espaço como este também entrega conforto, com estruturas modernas e bem localizadas, flexibilidade, ponto positivo principalmente para aqueles que não desejam se comprometer com contratos longos ou que viajam com frequência, e custo-benefício para profissionais que passam pouco tempo em casa.

A moradia pode ser locada por qualquer pessoa, mas é especialmente indicada para solteiros, casais sem filhos e executivos em trânsito.

Por que você deve saber disso?

Entender o que é um flat e como ele funciona é importante para avaliar se essa modalidade de moradia atende às suas necessidades e estilo de vida. Para quem busca comodidade, segurança e localização estratégica, um flat pode ser uma excelente opção, seja para moradia ou investimento.

Além disso, compreender os custos envolvidos e as diferenças em relação a outras modalidades de habitação permite tomar decisões mais informadas, otimizando recursos e garantindo uma experiência de moradia alinhada aos seus objetivos. Seja para residir ou diversificar sua carteira de investimentos, os flats oferecem possibilidades interessantes no mercado imobiliário atual.