Ferramenta online ajuda a descobrir qual tipo de apartamento é a sua cara

Qual é seu cômodo preferido no apartamento? Gostaria de morar perto de uma feira de rua? Procura espaço para plantas? Essas são algumas das últimas perguntas que os corretores de imóveis costumam fazer para quem está em busca de um novo endereço.

Por outro lado, quem está atrás de um novo lar também costuma se ater mais a características gerais como o número de quartos e o preço do metro quadrado do que a atributos secundários — que, no entanto, fazem toda a diferença no dia a dia.

Foi por isso que a Tegra Incorporadora desenvolveu, no ano passado, o Apê Perfeito. Inicialmente uma ferramenta white label, ou seja, disponibilizada sem vinculação com a empresa, ela permite encontrar exatamente o tipo de empreendimento para o perfil de cada um — entre os que constam, claro, no portfólio da companhia.

“Em geral, o setor se baseia em dados demográficos para descobrir os interesses dos potenciais clientes”, diz Flavia Telles Schmidt, gerente geral de marketing da Tegra. “Resolvemos dar atenção também ao lado comportamental”.

Apê Perfeito

Hoje vinculada ao site da incorporadora, a ferramenta também ajuda a encontrar lançamentos apropriados para quem trocou o carro pela bicicleta, para quem não vive sem exercícios físicos e até para quem divide o teto com animais exóticos como furões ou porquinhos-da-Índia.

“Inicialmente, o Apê Perfeito tinha como objetivo estreitar as relações com nossos potenciais clientes no universo digital”, conta Flavia. “Com o passar do tempo, começou a ajudar as equipes responsáveis pelo desenvolvimento de novos projetos”. Em outras palavras, a novidade agora ajuda a incorporadora a projetar empreendimentos exatamente de acordo com a preferência de seu público.

A ferramenta é um dos desdobramentos do processo de digitalização da companhia, iniciado em 2018 e acelerado no ano seguinte, com o empurrão de uma consultoria da Ernst & Young. É claro que com a pandemia a presença no universo online se mostrou ainda mais relevante.

“Avançamos em um ano o que, normalmente, levaríamos cinco”, acredita Flavia. Os vídeos postados no YouTube da incorporadora são fruto do mesmo esforço. São gravados na chamada Casa Tegra, situada na Rua Oscar Freire, nos Jardins, em São Paulo, e alçada a hub de criação de conteúdo.

A última iniciativa digital da companhia, lançada neste ano, é seu canal no Spotify. “A música propicia uma conexão emocional, deixa todo mundo mais à vontade, o que se tornou mais importante na pandemia”, sustenta a gerente geral de marketing da Tegra.

O canal permite acessar as playlists de cada um dos lançamentos da empresa — sim, cada novo empreendimento ganha uma seleção própria de músicas. “Somos a primeira incorporadora a fazer algo do tipo”, acrescenta ela.

Neste ano, a empresa completou 43 anos de história. Chegou à marca de mais de 25 milhões de metros quadrados construídos e em obras e a cerca de 102.000 imóveis desenvolvidos. Sete empreendimentos foram lançados em 2020, quando foram vendidas 3.242 unidades e registrou-se um VGV (Valor Global de Vendas) de cerca de 1 bilhão de reais. Para 2021 prevê-se a cifra de 2,5 bilhões de reais.

Certificada como Empreendedor AQUA, selo que atesta compromisso com a natureza, a empresa traçou metas robustas de ESG. Uma delas, a de reciclar 85% dos resíduos gerados nas obras, já foi superada: ela já dá destino sustentável a 99,1% deles.

Em 2017, tirou do papel um programa que promove melhorias no entorno de cada novo complexo, revitalizando espaços públicos como praças, escadarias e canteiros de avenidas. Ninguém gosta, afinal, de morar perto de um lugar degradado.