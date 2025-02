Leilão da Justiça Federal tem imóveis e veículos em SP com descontos de até 50%

O leilão realizado pela Justiça Federal acontece nos próximos dias 10 e 17 de março, em todo o estado São Paulo. Ao todo, são 55 bens, entre imóveis, veículos, máquinas e equipamentos. Os lances podem ser feitos virtualmente até às 11h00 de cada data por meio do site da Fidalgo Leilões. Os descontos chegam a 50% do valor da avaliação inicial. Em alguns casos, há a possibilidade de parcelamento com 20% de entrada, e o restante do valor dividido em até 59 vezes.

Serão leiloados 30 imóveis e 25 veículos de várias regiões, inclusive da própria capital de São Paulo, nos bairros Mooca, Freguesia do Ó, Vila Sofia e Quinta da Paineira.

Batatais, Bauru, Cravinhos, Diadema, Ibiúna, Iguape, Mauá, Mogi das Cruzes, Monte Alto, Paulínia e São Bernardo do Campo também terão lances. Especificamente no estado de Goiás há um imóvel localizado na cidade de Ipameri, cujos lotes podem ser objetos de ações de dívidas fiscais, cíveis e crimes.

O que está sendo leiloado

Entre os destaques do leilão, estão uma Mercedes-Benz ML 350 CDI 4x4, ano 2011, por R$ 72 mil e um Nissan Sentra 2.0, ano 2013, por R$ 19 mil.

Em relação aos imóveis, destaca-se no bairro Vila Sofia, em São Paulo, um terreno com vários prédios e instalações comerciais com lance mínimo de R$ 8,2 milhões. Ainda na cidade, na Freguesia do Ó, uma chácara com todas as suas benfeitorias e área de 74, 9 mil metros quadrados sai por R$ 29,5 milhões.

Em São Bernardo do Campo, uma sala comercial de 30 metros quadrados pode ser arrematada por R$ 73,5 mil. Já em Diadema um prédio industrial com mais de 10 mil metros quadrados é ofertado por R$ 11,2 milhões.

Serviço

1º Leilão: até 10 de março de 2025, com encerramento às 11h00 – Valor da Avaliação

2º Leilão: de 10 a 17 de março de 2025, com encerramento às 11h00 – Bens com até 50% de desconto.