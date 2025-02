EXCLUSIVO: Para o brasileiro, aluguel tem virado opção permanente, diz Ipsos

Apesar de 73% dos brasileiros sonharem com a casa própria, 62% dos jovens do país consideram que conseguir comprar um imóvel hoje é mais difícil do que era há 12 anos. Pouco mais de 60% acreditam, inclusive, que não conseguirão uma moradia. Os dados são da pesquisa inédita “Ipsos Housing Monitor 2025” (“Monitor de Habitação Ipsos 2025”, em português), realizada com 22.279 mil pessoas em 29 países, e divulgada exclusivamente à EXAME. Como a Caixa quer ampliar o crédito habitacional no país

Comparado a outros países que participaram da pesquisa, o Brasil traz números até que otimistas, uma vez que 70% dos jovens do restante do mundo acreditam que não conseguirão comprar um imóvel, afirma Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil.

O alto custo dos imóveis e os juros elevados dos financiamentos são os principais fatores que dificultam o acesso à casa própria no Brasil. Segundo o levantamento, 69% dos brasileiros afirmam que os preços de compra subiram nos últimos 12 meses, e 68% acreditam que os valores continuarão aumentando no próximo ano.

Aluguel se torna uma opção permanente para muitos

Diante das dificuldades para aquisição de imóveis, muitos brasileiros continuam no aluguel, sem grande expectativa de mudança. O estudo mostra que 76% dos inquilinos gostariam de comprar uma casa, porém 36% acreditam que nunca terão condições financeiras para isso. Além disso, 55% dos entrevistados dizem que os locadores tiram vantagem da situação dos inquilinos.

A relação entre aluguel e estabilidade financeira também foi avaliada. Enquanto 68% dos entrevistados acreditam que a casa própria é essencial para segurança na vida, 55% afirmam estar satisfeitos com sua moradia atual, independentemente de serem proprietários ou não.

Preferências e desafios da habitação no Brasil

O estudo da Ipsos também investigou as características mais valorizadas pelos brasileiros ao escolher um imóvel. A localização aparece como o critério mais importante para 44% dos entrevistados, seguida por baixa criminalidade (38%) e custo-benefício (34%).

O levantamento ainda aponta que a preferência dos brasileiros por morar em centros urbanos aumentou nos últimos anos. Atualmente, 31% desejam viver em casas dentro das cidades, enquanto 29% optariam por apartamentos bem localizados. Apenas 11% gostariam de se mudar para áreas rurais.

Apesar das dificuldades financeiras, o desejo pela casa própria continua presente. Segundo Calliari, a pesquisa mostra que "o imóvel continua sendo visto como um símbolo de estabilidade e pertencimento, mesmo com os desafios econômicos".

Como o Brasil se compara ao resto do mundo

Pouco mais da metade dos brasileiros dizem estar satisfeitos com a sua situação habitacional, embora este número esteja abaixo dos índices globais, que representa 60%. Acima do Brasil estão países como Holanda e Indonésia, com 69%.

Globalmente, as prioridades na escolha de um imóvel variam conforme a região. Na Ásia e na América Latina, a maioria das pessoas prefere viver dentro das cidades, enquanto em países como Estados Unidos, Austrália e Grã-Bretanha, há maior interesse por moradias em áreas suburbanas.

Diante desse cenário, especialistas apontam que a pressão financeira e o custo crescente dos imóveis devem continuar tornando o sonho da casa própria um desafio para as novas gerações, tanto no Brasil quanto no restante do mundo.