Empreendimento em São Paulo tem jardim suspenso. Conheça

Um imóvel de uso misto da incorporadora Gamaro irá construir um jardim em sua cobertura.

Localizada no 27º andar, a área verde será composta por vegetação nativa da Mata Atlântica e permitirá que os moradores tenham uma visão panorâmica da cidade.

O Jardim Lobato está localizado a 350 metros do metrô Vila Madalena e foi lançado em março.

A construtora se inspirou em empreendimentos como o East Village Rooftop Garden, em Nova York, Roof Terrace In Holland Park, na Inglaterra, e Green Roof + Garden, no Canadá.

Toda a estrutura do prédio é escalonada e seus níveis possuem cores. A construção atendeu os requisitos para conquistar o selo EDGE, certificação para projetos de edifícios sustentáveis em países emergentes criada pelo Banco Mundial.

Construído em um terreno de 1,3 mil metros quadrados, o Jardim Lobato é composto por studios de 17,50 metros quadrados até 41 metros quadrados e apartamentos de 41,22 metros quadrados a 205,90 metros quadrados.

A estrutura do prédio tem quatro pavimentos dedicados para as áreas de lazer: bar, piscina, brinquedoteca, playground, lounge gourmet, terraço de jogos, academia, espaço zen, sala de massagem, sauna, cinema a céu aberto, coworking, bar e lavanderia coletiva para uso residencial.

As lavanderias dos espaços comerciais são separadas das residências, assim como as entradas. Ambas contam com vagas de bicicletário e garagem nos três subsolos.