Construtora Eztec (EZTC3) oferece financiamento de imóveis em até 35 anos

A construtora e incorporadora Eztec (EZTC3) começou a oferecer financiamentos de imóveis tão longos quanto os ofertados pelos bancos, em prazos que chegam a 35 anos. Inicialmente ele só vale para unidades do empreendimento Cidade Maia, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Contudo, a ideia da construtora é expandir a facilidade de pagamento para outros empreendimentos.

As taxas partem de 7,99% ao ano, abaixo dos juros atualmente cobrados pelos bancos na modalidade de crédito, na média 9,33%. Contudo, diferente do financiamento tradicional, a linha de crédito oferecida é a indexada ao IPCA, e não à TR. A inflação tende a ter maior volatilidade ao longo do financiamento do que a TR historicamente.

O valor de entrada segue a média encontrada no mercado, 20% do valor total. Não é necessário comprovação de renda, mas o cliente não poderá ter restrições cadastrais em seu nome.

Segundo a incorporadora, a oferta do crédito visa solucionar o problema de financiamento do imóvel em construção. Como a maioria das instituições financeiras só aprovam o financiamento após o término da obra, quem compra um imóvel na planta pode não conseguir o crédito por conta da renda registrada neste momento (se estiver desempregado, por exemplo, ela será menor do que a declarada no momento da compra).

Além do financiamento, a Eztec oferece outros benefícios em seu programa Facilita, como isenção da cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e IPTU e condomínios pagos até o fim de 2022 em alguns imóveis. Eles são válidos para os empreendimentos Artis Jardim Prudência, Sky House Chácara Santo Antônio e o Vivid Perdizes.