A usucapião é um instituto jurídico que permite a aquisição da propriedade de um bem através do exercício prolongado de posse. Para que uma pessoa possa pleitear a usucapião, é necessário comprovar que manteve a posse do bem de forma contínua, pacífica e com a intenção de ser o proprietário. Mas, afinal, como comprovar o tempo de posse para usucapião? Neste artigo, vamos explorar as formas de provar esse tempo e os requisitos legais envolvidos.

O que é a usucapião e quais são os requisitos?

A usucapião ocorre quando alguém exerce a posse sobre um bem por um determinado período, de forma ininterrupta e com ânimo de dono, ou seja, a pessoa deve agir como se fosse realmente a proprietária do imóvel. Existem várias modalidades de usucapião, como a ordinária, extraordinária, especial urbana e especial rural, cada uma com requisitos específicos quanto ao tempo de posse.

Posse contínua e ininterrupta: O possuidor não pode ter interrompido sua posse durante o período exigido pela legislação.

Posse pacífica: A posse não pode ter sido contestada de forma violenta ou clandestina.

Posse com ânimo de dono: O possuidor deve se comportar como se fosse o legítimo proprietário, ou seja, mantendo o bem de maneira responsável e realizando atos que indicam domínio sobre o imóvel, como pagar impostos ou realizar melhorias.

Como calcular o tempo de posse necessário?

O tempo de posse exigido para usucapião depende do tipo de usucapião pleiteado:

Usucapião extraordinária: Exige 15 anos de posse, podendo ser reduzido para 10 anos se houver algum tipo de melhoria no imóvel.

Usucapião ordinária: Exige 10 anos de posse.

Usucapião especial urbana: Exige 5 anos de posse, em imóvel urbano de até 250 m², e desde que o possuidor seja morador do local.

Usucapião especial rural: Exige 5 anos de posse, em imóvel rural de até 50 hectares, e também com a condição de ser morador e trabalhador da terra.

Documentos e provas para comprovar o tempo de posse

Para comprovar o tempo de posse e pleitear a usucapião, o interessado deve reunir diversas provas que demonstram a continuidade e a regularidade de sua posse ao longo do tempo. Algumas das principais formas de comprovação são:

a) Declarações de testemunhas

Testemunhas que tenham acompanhado a posse do imóvel ao longo do tempo podem ser fundamentais. Elas devem ser pessoas que tenham conhecimento direto da posse, como vizinhos, amigos ou pessoas que trabalharam no imóvel. É importante que as testemunhas confirmem que o possuidor agia como o verdadeiro dono e não teve contestação durante o período de posse.

b) Comprovantes de pagamento de tributos

Comprovantes de pagamento de impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) ou ITR (Imposto Territorial Rural) podem ser utilizados para demonstrar que o possuidor tem se comportado como o proprietário do imóvel, cuidando dele e arcando com suas obrigações fiscais.

c) Recibos de melhorias e despesas com o imóvel

Documentos que provem que o possuidor fez melhorias no imóvel, como recibos de material de construção ou serviços de reforma, também são úteis. Isso demonstra o ânimo de dono, isto é, a intenção de se perpetuar no imóvel e torná-lo parte do seu patrimônio.

d) Comprovantes de contas de serviços

Contas de água, luz, gás ou outros serviços essenciais que estão no nome do possuidor do imóvel podem ser uma prova importante de que o indivíduo tem vínculo com o imóvel e que mantém sua posse de maneira contínua.

e) Contratos ou documentos de compra e venda (se aplicável)

Se houver um contrato de compra e venda informal ou outros documentos que demonstrem que o possuidor adquiriu o imóvel de boa-fé, isso pode ajudar na comprovação da posse. Mesmo que o contrato não tenha sido formalizado em cartório, ele pode indicar que o possuidor tem, de fato, a posse do imóvel.

f) Fotos ou registros históricos

Imagens ou registros de longo período, como fotos do imóvel ou registros de visitas do possuidor ao local, também podem servir como indícios de que ele esteve no imóvel por tempo suficiente para pleitear a usucapião.

A importância do advogado no processo de usucapião

Embora seja possível iniciar um processo de usucapião de forma extrajudicial, com a apresentação das provas diretamente no cartório de registro de imóveis, na maioria dos casos é recomendável contar com a assistência de um advogado especializado em direito imobiliário. O advogado ajudará a organizar a documentação necessária, coletar as provas e preparar a petição inicial para o processo judicial, caso seja necessário.

Além disso, o advogado pode orientar sobre o tipo de usucapião que melhor se aplica à sua situação, considerando os requisitos específicos de cada modalidade.

Por que você precisa saber disso

Comprovar o tempo de posse para usucapião é essencial para garantir que o possuidor possa adquirir a propriedade de um imóvel de acordo com a legislação brasileira. O processo exige a apresentação de provas que atestem a continuidade e a boa-fé do possuidor, como testemunhas, documentos de pagamento e comprovantes de melhorias. Ter o apoio de um advogado especializado pode facilitar muito o processo, ajudando a evitar erros e garantindo que o pedido seja feito de forma correta.

Se você acredita que atende aos requisitos para a usucapião, comece a reunir as provas e consulte um profissional para dar entrada no processo. A usucapião é uma maneira legal de garantir a propriedade de um bem, desde que todos os requisitos sejam devidamente atendidos.