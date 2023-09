Caixa leiloa mais de 200 imóveis a partir de R$ 41 mil

A Caixa, em parceria com a Multleilões, irá realizar, na próxima terça-feira, 26, seu leilão de imóveis. Ao todo, serão leiloadas 281 propriedades, desde apartamentos, casas e terrenos, presentes em 19 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Há oportunidades a partir de R$ 41 mil.

As negociações começam às 10h e serão realizadas por meio do sistema Mercado BomValor. Segundo a instituição, os preços estão abaixo do valor de mercado e é possível encontrar um apartamento de 71,78 m², com dois quartos, em em São Paulo, na Vila Regina, pelo lance inicial de R$ 112,8 mil.

Já um terreno de 183,5 m², localizado em Porto Alegre, está sendo leiloado com lance inicial no valor de R$ 147.313,32. A relação completa das propriedades com todas as informações detalhadas estão no site da Multleilões, onde também irá ocorrer o leilão, guiado pelo leiloeiro Fernando Gonçalves Costas.

Para participar, é necessário fazer um cadastro digital e habilitar-se para dar lances no aplicativo Conta Comprova, disponível para iPhone e Android.