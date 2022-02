BB vende 3,2 mil imóveis com até 75% de desconto em fevereiro

Até o final do mês o Banco do Brasil (BB) vende 3,2 mil imóveis em todo o país, com até 75% de desconto. As unidades podem ser adquiridas por leilão ou venda direta.

São casas, apartamentos e lotes com valores que iniciam em R$ 10,9 mil e chegam a R$24,8 milhões, localizados predominantemente nos estados de Goiás, Paraíba e Piauí.

Gostaria de aprender a investir em fundos imobiliários? Acesse aqui o curso gratuito da EXAME Academy em parceria com a B3

Os ativos podem ser adquiridos de forma 100% online, e suas informações podem ser consultadas no site Seu Imóvel BB, parceria do banco com o outlet de imóveis Resale.

Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse — região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).