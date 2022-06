Banco do Brasil oferece imóveis em leilão com até mais de 70% de desconto

O BB, em parceria com a Resale, oferece 2.930 imóveis com descontos que podem chegar a 70%. Os descontos serão oferecidos por meio de venda direta e por leilão. O evento, acontece no portal Seu Imóvel BB, durante todo o mês de junho.

São casas e apartamentos em todas as regiões do Brasil, com valores a partir de R$ 11,9 mil. Paraíba, Piauí e Goiás tem a maior quantidade de ofertas disponíveis.

“Iniciativas como o portal Seu Imóvel BB unem preço atrativo, diferentes perfis de imóveis disponíveis e toda a nossa expertise de 7 anos no mercado de venda de imóveis com acompanhamento de ponta a ponta”, comenta Marcelo Prata, CEO da Resale.

Destaques com preço baixo

Um dos destaques do leilão é um apartamento residencial no Rio de Janeiro (RJ), com área total de 43,72 m². O imóvel está sendo ofertado por R$ 79 mil, um valor 33% abaixo do mercado.

Outro exemplo é uma casa em São Luís, no Maranhão, com área construída de 265,94 m² e lance inicial de R$ 93 mil, representando um desconto de 66% sobre o valor de avaliação.

Como participar

Para saber mais informações sobre os imóveis, basta acessar o site Seu Imóvel BB. É possível filtrar as opções disponíveis de acordo com região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).