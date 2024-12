Quem é do Rio de Janeiro sabe que a zona oeste da cidade, além de grande, é muito populosa. E mesmo que o estado seja um dos menores do país, é o terceiro maior quando o assunto é população.

Coincidência ou não, muitos dos bairros mais populosos também são destaque por conta do vasto território. Se você tem curiosidade sobre o tema, a EXAME preparou uma lista com os 5 maiores bairros do Rio de Janeiro, tanto no número de moradores, como também de território.

Top 5 bairros mais populosos do RJ

O censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE que faz uma contagem para definir o tamanho da população brasileira. E para chegar nessa lista, nos baseamos nos dados do último censo, realizado em 2022, que revela os 5 maiores bairros do Rio de Janeiro:

1. Jacarepaguá

Consegue imaginar um bairro que mistura muito verde e prédios altos com avenidas movimentadas? O número 1 dessa lista é Jacarepaguá, com uma população de mais de 650 mil habitantes, lugar que abriga uma parte do Parque Estadual da Pedra Branca.

Para além de populoso, Jacarepaguá é um bairro estratégico na cidade, já que se conecta com outros bairros movimentados, como o Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e regiões do centro e norte da cidade.

2. Campo Grande

Já do outro lado do Parque Estadual da Pedra Branca, está o bairro de Campo Grande, um dos maiores do Rio de Janeiro, tanto em relação a sua extensão, como também sobre a população que ali reside.

São mais de 600 mil habitantes que moram em Campo Grande, um bairro considerado o “centro” da zona oeste, já que possui muitos comércios e também é um polo industrial. Mesmo com uma população significativa, ele ainda mantém fazendas e produções agrícolas que estão lá desde o século passado.

3. Bangu

Bangu ocupa o primeiro lugar na análise dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro, e fica em terceiro na lista de maiores bairros, com uma população superior a 420 mil habitantes. Vizinho de Jacarepaguá e Campo Grande, o bairro tem uma área territorial menor, o que resulta em uma densidade populacional mais alta.

4. Barra da Tijuca

Bairro nobre do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca é considerada um dos bairros mais modernos e planejados da cidade. Com avenidas largas, condomínios de luxo e muitas opções de lazer, a extensão da praia chega a 18 km.

Em relação à população, a Barra da Tijuca conta com mais de 420 mil habitantes, uma diferença muito pequena em comparação a Bangu.

5. Santa Cruz

Santa Cruz, mesmo posicionado em último lugar nessa lista, é um dos maiores bairros do Rio de Janeiro no quesito extensão territorial. De acordo com o último censo realizado pelo IBGE, Santa Cruz marcou uma população de cerca de 250 mil habitantes.

Tem muita gente morando por lá, mas por conta do tamanho de seu território, Santa Cruz é considerado um bairro mais tranquilo, que sai da agitação comum das ruas da cidade. Além dessas características, é um dos bairros mais antigos do Brasil, e inclusive abrigava a Família Real nas férias, que tinha propriedades na região.

Maiores bairros do Rio De janeiro em extensão territorial

Você vai perceber que muitos bairros que têm a maior população também são destaque pela sua extensão territorial. Além disso, os maiores bairros estão na zona oeste do Rio de Janeiro. Confira a lista: