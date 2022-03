Wine, Vivino e Evino têm promoções de assinatura e garrafas com até 70%

O Dia do Consumidor, comemorado nesta terça-feira, 15, também é o momento perfeito para quem ama vinho começar a fazer o estoque para o inverno. Tanto e-commerces e clubes de assinaturas do setor começaram esta semana com fortes descontos.

Wine

A Wine, conhecida principalmente como clube de assinatura mas que também funciona como loja online, tem descontos que chegam a 70%. Para quem não é sócio, os rótulos terão até 64% de desconto.

A promoção é válida até o próximo domingo, dia 20. Tudo com frete grátis. A promoção vale tanto para o aplicativo quanto para o site e para as 16 lojas físicas.

No mês de março, a Wine também comemora o aniversário do Clube e a cada R$ 50 em compras no app ou e-commerce, os clientes receberão um número da sorte para participar do sorteio que dará R$ 300 mil como prêmio. Já as compras feitas nas lojas físicas, através do app, vão gerar mais 20 números da sorte, podendo ser acumulativo.

Para quem deseja ser sócio do clube, também há uma promoção atraente. A marca está dando 40% de desconto no pacote anual da versão "Supreendentes" de seu clube de assinaturas, que entrega dois vinhos por mês ao cliente.

A marca aproveitou o período de promoções para indicar três vinhos: o V9 Reserva Cabernet Sauvignon 2020, o Dancing Flame Villarrica Gran Reserva Carménère 2020 e o Clos De Los Siete By Michel Rolland 2019. Os preços variam entre R$ 52,82 e R$ 141,05 para não sócios.

Evino

O e-commerce de vinhos Evino preparou descontos de até 70% em mais de 400 rótulos. São também 20 lançamentos, além de quatro dias de frete grátis.

Segundo a empresa, neste mês de março, o foco são mais de 120 rótulos por semana + cashback e prêmios.

A cada compra realizada com o mesmo e-mail, em março, o consumidor ganhará 5% de cashback que poderá ser utilizado a partir do dia seguinte até 30 de abril. Para participar é necessário fazer uma inscrição no site.

Ainda neste mês, os clientes que acumularem compras a partir de R$ 1,5 mil ganharão prêmios, disponíveis para resgate até 30 de abril:

• Compras somadas entre R$ 1,5 mil e R$ 1.999,99: o cliente ganha 1 Kit Punta Negra Tradición com 1 Reserva Tradición Malbec + 1 Tradición Cabernet Sauvignon.

• Compras somadas entre R$ 2 mil e R$2.999,99: o cliente ganha 1 Kit Maturo com 1 Chianti + 1 Primitivo + 1 Montepulciano d’Abruzzo.

• Compras somadas a partir de R$ 3 mil: o cliente ganha 1 Champagne Piper-Heidsieck Jacket Lifestyle Cuvée Brut.

A indicação da marca é um best-sellet: o Anciano Gran Reserva 10 years Tempranillo Valdepeñas DOP 2009, pois são as últimas garrafas em estoque no mundo.

Vivino

Na loja digital e aplicativo de avalição Vivino, alguns rótulos estão com 55% de desconto, mas a maioria está com uma faixa de desconto entre 30 e 40%.