Vinho no Carnaval: Wine vende bebida pela metade do preço

A varejista de vinhos Wine lança nessa semana a campanha Wine Folia, com promoções em rótulos e kits exclusivos em celebração ao Carnaval. Na ação, há produtos com descontos de até 55% para sócios do clube de assinatura e de até 50% off para não sócios.

Entre as promoções da Wine Folia, está, com 44% de desconto, o espanhol Espumante Lobo Negro Brut, elaborado com Airén, uma uva ainda pouco conhecida por aqui, que segundo a empresa, origina vinhos com personalidade.

Elaborado com a Cabernet Sauvignon, o V9 Reserva Cabernet Sauvignon 2020 também faz parte da lista e surge com 40% off. Já o Partridge Reserva Malbec Rosé 2019 da Argentina estará com 49% de desconto.

A Wine também preparou kits para quem está pensando em aproveitar o Carnaval para abastecer a adega. São kits com opções de duas, quatro, seis, oito e até 10 garrafas. Um dos kits é o “Kit 8 — Folia de Novidades + duas Taças Cristal Grátis”, que reúne tintos, brancos e rosés, como o Castellanovo Rosso; o Castellanovo Bianco; o Conte Fosco D.O.C. Montepulciano D'Abruzzo 2020; o Conte Fosco D.O.C. Delle Venezie Pinot Grigio 2020; o Dadá nº 391 Art Malbec 2020; o Dadá nº 2 Art Wine Merlot 2020; o Bianai D.O.Ca. Rioja Rosado 2020 e o Bianai D.O.Ca. Rioja Tempranillo 2019. Segundo a Wine, um kit que carrega alguns dos mais recentes lançamentos e inclui duas taças de cristal de brinde.