Veja, a marca que cresceu sem anúncios, lança tênis de corrida em collab com a japonesa F/CE

A Veja, marca franco-brasileira de tênis que se tornou referência global por crescer sem investir em publicidade, apresenta uma colaboração inédita com a japonesa F/CE. O resultado é uma edição especial do Condor Royale, modelo de corrida da linha de performance, que ganha nova versão a partir de referências arquitetônicas de Paris e Tóquio.

Criado em 2019, o Condor foi o primeiro tênis de corrida da Veja, pensado para unir desempenho esportivo e sustentabilidade. Ao longo dos anos, a linha evoluiu para versões como o Condor 2 e o Condor Royale, que trouxeram mais estabilidade, amortecimento e acabamento premium. Agora, a parceria com a F/CE quer levar esse modelo a um novo patamar, ao conectar design esportivo, cultura e estética urbana.

Fundada em 2010 pelo casal Satoshi e Asami Yamane, a F/CE parte de códigos culturais para criar roupas e acessórios de design minimalista e funcional. A cada coleção, a marca escolhe um tema cultural ou geográfico como inspiração.

Para esta collab, buscou referências tanto no Centre Pompidou, em Paris — ícone da estética industrial — quanto no trabalho do arquiteto japonês Kengo Kuma, conhecido por unir tradição e inovação em seus projetos.

Essa visão se traduziu em um Condor Royale de camadas estruturadas, linhas limpas e contrastes de textura. Pela primeira vez, o modelo é confeccionado em Ripstop, tecido de poliéster 100% reciclado, resistente a rasgos e repelente à água.

Painéis em camurça e poliuretano termoplástico (TPU) reforçam a construção, enquanto a entressola e a palmilha utilizam EVA de base biológica e reciclada. A sola mistura borracha amazônica, borracha sintética e sílica mineral. O forro e os cadarços principais são de poliéster reciclado, e um par extra em algodão orgânico acompanha o produto.

A cor homenageia o azul-marinho francês e o índigo japonês, combinados a tons de cinza mineral e a um detalhe laranja vibrante no calcanhar. A paleta remete às paisagens da França exploradas pelos fundadores da F/CE, dos Alpes aos Pirineus. Esta edição especial do Condor Royale inclui ainda um par extra de cadarços em algodão orgânico, em tom de cinza, que permite variações de estilo.

Novo modelo da linha de corrida da Veja combina design esportivo, estética urbana e materiais reciclados (Divulgação)

Fundada em Paris em 2004 e com produção concentrada no Brasil, a Veja construiu sua reputação em cadeias produtivas transparentes, que utilizam algodão agroecológico do Nordeste e do Peru, borracha nativa da Amazônia e couro proveniente do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Outro material-chave é o poliéster reciclado de garrafas PET pós-consumo, enquanto a empresa investe em pesquisas para desenvolver insumos de menor impacto ambiental.

A estratégia global de crescimento dispensou publicidade tradicional e se apoiou em narrativas culturais, colaborações e no boca a boca. Em 2025, a companhia inaugurou sua primeira loja física no Brasil, na América Latina, na Rua Oscar Freire, em São Paulo, um espaço de 600 m² que também oferece serviços de reparo e limpeza de tênis.

O faturamento de 2024 foi de 280 milhões de euros (cerca de R$ 1,79 bilhão), alta de 14% em relação a 2023. Os fundadores, Sébastien Kopp e François-Ghislain Morillion, afirmam pagar até quatro vezes mais que a média de mercado pela borracha usada nos solados. No último ano, foram adquiridas 900 toneladas do insumo de 20 associações que reúnem 2.800 famílias extrativistas da Amazônia.

O Condor Royale em parceria com a japonesa F/CE está disponível na loja da marca na capital paulista e no e-commerce, em numeração do 33 ao 45, por R$ 890.