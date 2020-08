A fabricante de cervejas Heineken realiza no Allianz Parque, em São Paulo, a exibição da disputa entre os times Paris Saint-Germain e Bayern de Munique na UEFA Champions League Final. O evento drive-in acontece dia 23 de agosto e marca o 16º ano da parceria de entre a companhia e o campeonato.

A experiência será conduzida pelo apresentador Felipe Solari, acompanhado de Jorge Iggor e Bruno Formiga, ambos do Esporte Interativo, e que farão a narração e os comentários exclusivos da transmissão do jogo de dentro de um estúdio móvel.

O evento também conta com a presença dos esportistas Cris Rozeira, Savio, Lucio, Zé Roberto, Carlos Alberto, Giovanni, Mauro Silva, Roque Junior, Belletti, Serginho e Paulo Sergio. Desta vez, eles invertem as posições com os torcedores e assistem a partida da arquibancada do Allianz Parque.

A ação faz parte da campanha global de marketing “A espera chega ao fim”, criada pela Publicis Itália, que tem como protagonista o ex-jogador de futebol Thierry Henry. Já o evento, é produzido pela Sherpa 42. A intenção é levar o torcedor brasileiro para dentro do campo.

“Temos um desafio enorme, pois este será o primeiro grande evento da marca em tempos de pandemia da covid-19. E mesmo com todas as restrições, estamos empolgados em trazer os fãs de volta aos estádios”, diz Cristiane Chiarioni, gerente da marca Heineken no Brasil.