A ABA – Associação Brasileira de Anunciantes – reuniu profissionais do mercado no último dia 31, no Teatro Unibes Cultural, em São Paulo, para discutir sobre como equilibrar um ambiente de trabalho genuinamente inclusivo e inovador com o impacto da IA e do marketing sustentável.

Com o tema “O que está tirando o sono dos líderes de marketing? Precisamos falar sobre isso!”, sob cocuradoria de Olga Martinez, sócia da Amélie Consulting, o evento teve transmissão online e contou com mais de 500 inscritos.

“O ABA Summit é mais uma iniciativa da ABA para colocar em prática seu propósito, de mobilizar o marketing e a comunicação para transformar a sociedade, abraçando compromissos sociais, ambientais, dentre outros tantos necessários para um futuro melhor”, disse por Sergio Pompilio, presidente do Conselho Superior da ABA, presidente do CONAR - Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e vice-president de Government Affairs & Policy LATAM da Johnson & Johnson.

Diante dessas estatísticas, Olga questionou o que os líderes de hoje precisam fazer para mudar esse cenário. E provocou os presentes com uma frase do CEO da Patagonia, Ryan Gellert, que disse: “As corporações só farão a coisa certa quando não tiverem outra opção”.

Olga destacou ainda que o marqueteiro pode ter um papel fundamental em trazer esse desconforto e essa capacidade de mudança, “de quebrar paradoxos, de reversão de lógicas, do que não faz mais sentido”. “Temos que questionar os paradigmas do que estamos fazendo. E por fim, criar ambientes em que possamos ser quem somos, pois sem isso nada vai acontecer”, disse Olga. E completou: “Se não estamos desconfortáveis no mundo em que estamos vivendo hoje, alguma coisa está errada.”

CEO da ABA e Membro do Executive Committee da WFA, Sandra Martinelli reconheceu que tem muita coisa tirando o sono dos líderes de marketing. Mas trouxe uma visão otimista. “Como sempre fomentamos na ABA, acreditamos que, juntos, chegamos às melhores soluções para os principais desafios que temos. E, por isso, esperamos que esse evento gere muitos insights para vocês.”

Outros três painéis refletiram sobre o tema. Foram eles: “A segurança psicológica como motor da inovação - como criar um ambiente de trabalho genuinamente inclusivo e inovador”; “O impacto da Inteligência Artificial e de outras inovações tecnológicas no profissional de marketing”; e “A mentalidade do marketing sustentável - Como construir marcas e negócios que genuína e integralmente tragam uma proposta de impacto positivo?”.

Summit 2023 contou ainda com o lançamento da publicação da ABA: a “Carta Global de Mídia versão 2023”, uma atualização do primeiro estudo, lançado pela ABA no Brasil em 2018, e que representa um apelo dos anunciantes para a priorização de cinco áreas durante o processo de parcerias comerciais do ecossistema de mídia digital global. São elas:

Competição e Pluralidade

Responsabilidade e Sociedade

Medição

Sustentabilidade e Planeta

Pessoas e Parceiros

O documento é uma tradução de sua versão original, elaborada pela WFA – World Federation of Advertisers – entidade global que representa os anunciantes e da qual a ABA é filiada e membro de seu Executive Committee.

