Subway lança cinco sabores de pizza e cliente pode adicionar ingredientes

A rede de restaurantes Subway, mais conhecida pelos sanduíches de 15 e 30 cm, está lançado cinco sabores de pizza.

A partir deste mês, as lojas passam a vender as pizzas de mussarela, peperoni, BMT (salame, presunto e peperoni), frango defumado com cream cheese e frango cheddar.

“Estamos implementando em nosso cardápio o Subway Pizza, um lançamento que une um produto já tradicional na mesa do brasileiro com o sabor da marca”, diz Gabriel Ferrari, diretor de marketing da Subway Brasil.

Assim como nos sanduíches, será possível customizar o pedido e acrescentar outros ingredientes disponíveis na rede.

Pandemia

Para driblar a crise na pandemia do novo coronavírus, a empresa tem focado na entrega delivery, no lançamento de promoções e produtos. Um exemplo é o lançamento do Subway Market, que permite que consumidor leve para sua casa os ingredientes separadamente. A empresa tem 1.865 unidades no Brasil, todas franqueadas, sendo 516 em shopping center.

Para se engajar em ações sociais, a Subway doou mais de 87.500 sanduíches na América Latina, especialmente no Brasil, para hospitais, profissionais de saúde e outros socorristas.