Efeito Round 6: tênis branco vira luxo na internet e buscas crescem 7.800%

Com o sucesso da nova produção sul-coreana da Netflix, "Round 6" (Squid Game, em inglês), o público tem tentado reproduzir até mesmo o figurino dos personagens da série. Prova disso é que o tênis branco usado pelos participantes do jogo no seriado virou alvo de busca incansáveis na internet.

A busca pelo modelo branco da marca Vans que custa em torno de R$ 290 cresceu 7.800% nos países onde a marca tem presença desde que a série chegou à plataforma de streaming, segundo a própria Vans.

O aumento nas buscas pode, inclusive, aumentar o preço do item. Em pesquisa antes da publicação desta matéria, a reportagem da EXAME encontrou o par de tênis por R$ 289 no e-commerce da marca na cidade de São Paulo.

O sucesso Round 6

Fora os figurinos, desde a sua estreia, a série sul-coreana também tem obtido resultados astronômicos de audiência em diversos países – como é o caso do Brasil. Além de permanecer como o conteúdo mais assistido da plataforma em muitos lugares, a série se tornou a produção da gigante do streaming mais assistida até hoje.

Em seu Twitter, a Netflix afirmou que mais de 100 milhões de perfis de assinantes do serviço de streaming de vídeo reproduziram o seriado de sobrevivência. No total, a série passou nas telas de 111 milhões residências no mundo.

Outros aspectos da cultura e da sociedade sul-coreana viraram verdadeiras curiosidades para o público. A moda do país, por exemplo, também cresceu em pesquisas na internet. As buscas pelos wons, moeda oficial da Coreia do Sul, cresceu 62%, aumento motivado pelo próprio enredo da série, que gira em torno de um prêmio em dinheiro.

O sucesso da série foi tanto que, nos Emirados Árabes, houve uma atividade especial imita as competições exibidas na série, uma espécie de "Round 6 da vida real", mas sem mortes envolvidas. O prêmio também foi bem diferente dos bilhões que Round 6 promete na ficção: o ganhador da atividade levou para casa apenas o agasalho verde personalizado que os participantes do seriado utilizam. Veja mais informações sobre este jogo e o vencedor, nesta reportagem da EXAME.